Deprem bölgesinde mücbir sebep hali 6 ay uzatıldı

(MALATYA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki mücbir sebep halinin 6 ay daha uzatıldığını duyurdu. Karar, küçük ve orta ölçekli mükellefleri kapsayacak şekilde, kanunun verdiği son yetki kullanılarak alındı.

Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Deprem bölgesindeki mücbir sebep halini, kanunun verdiği son yetkiyi kullanarak küçük ve orta ölçekli mükelleflerimiz için 6 ay daha uzatıyoruz. Esnafımız başta olmak üzere bölgedeki işletmelerimize destek oluyor, depremin yaralarını birlikte sarıyoruz.”

Konu ile ilgili açıklma yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem bölgesindeki mükellefler için alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Uzun süredir sürdürdüğümüz girişimlerin olumlu sonuçlanmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Süre 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldı. Depremin ardından büyük ekonomik zorluklarla mücadele eden depremzede esnafımız için bu tür kolaylaştırıcı adımlar hayati önem taşıyor" dedi.

Karar, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 2022 cirosu 2 milyon 500 bin liranın altında olan Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsıyor.