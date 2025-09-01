Deprem bölgesinde sağlık krizi: Hekim ve hasta cezalandırılıyor

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı’nın Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) ödeneklerini düşürmeye hazırlanmasına tepki göstererek “Deprem sonrası hâlâ yeni binalar gösterilmediği gibi şimdi de konteyner ASM’lerin zaten yetersiz olan ödeneklerinin azaltılması planlanıyor. Bu en hafif tabiriyle vicdansızlıktır. Depremin yarattığı sıkıntıları çözmek aile hekimlerinin değil, Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlüklerinin sorumluluğudur” dedi.

Depremin ardından nüfus kaybı, yetersiz bina şartları ve zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden aile hekimliği çalışanlarının fedakarca görev yaptığını anımsatan Dr. Kandemir, ödenek kesintisinin hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşları mağdur edeceğini söyledi. Kandemir "Bölgedeki ASM’ler şartları uygun değil diye ödenek keseceklerse o zaman bu merkezleri tamamen kapatmaları gerekir. Bu durumda hekim, hemşire, ebe ne yapacak? Vatandaş sağlık hizmetini nereden alacak?” diye konuştu.

700 BİN YURTTAŞ MAĞDUR OLUR

AHESEN Hatay İl Temsilcisi Dr. Nihat Fahlıoğulları da 27 Ağustos itibariyle konteyner ASM’lerin gruplarının düşürülmeye başlandığını anımsatarak kararın sonuçlarına dikkat çekti: "230 ASM kapanma riskiyle karşı karşıya. Yaklaşık 700 bin vatandaş sağlık hizmetinden mahrum kalacak.70 ASM kadrosu aylardır boş ve tercih edilmiyor. Gruplandırma çalışanları işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Henüz hiçbir şey normalleşmemişken bu anlamsız uygulama boş birimlerin artmasına, halk sağlığının tehlikeye girmesine yol açacak. İdare ya asgari fizik şartları karşılayan binalar temin etmeli ya da bu uygulamayı koşullar düzelene kadar durdurmalı."

AHESEN yöneticileri, Sağlık Bakanlığı’na ve il sağlık müdürlüklerine seslenerek şu taleplerde bulundu:

>> Konteyner ASM’ler yerine asgari fizik şartları sağlayan kalıcı binalar temin edilmeli.

>> Bölgedeki sağlık çalışanlarına ceza değil, destek verilmelidir.

>> Ödenek kesintisi planlaması derhal iptal edilmelidir.

>> Depremzede vatandaşların ve sağlık çalışanlarının sorunları ivedilikle çözülmelidir.