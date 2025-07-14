Deprem bölgesinde yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde uygulanan mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin yeniden yapılandırma kapsamındaki borçlarının taksit ödeme süreleri belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki borçlulardan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca mücbir sebep hali 30 Kasım 2025'e kadar uzatılan borçluların, taksit ödeme süreleri de uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki borçlular için mücbir sebep hali 30 Kasım 2025'e kadar uzatılmıştı.

Yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile de mücbir sebep halinin devamına karar verilen bu borçluların, 7256 ve 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırmasına ilişkin kanunlarda yer alan ödeme süreleri yeniden belirlendi.

Buna göre, bu il ve ilçelerdeki bazı mükelleflerin 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında ödemesi gereken taksitlerinin birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sora erdiği tarihi izleyen ayda, yani Aralık 2025'e kadar, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde, azami 12 ayda ödenmek üzere uzatıldı.

Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının 12'deh fazla olması halinde fazla olan taksitler 12. taksit ile birlikte ödenecek.