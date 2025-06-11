Deprem bölgesindeki Mimarlar Odası temsilcileri uyardı: Yerinde dönüşümde süre uzatılsın

Mimarlar Odası Malatya Şubesi’nde bir araya gelen, Hatay, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, İskenderun, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Samsun şube temsilcileri, 30 Haziran'da sona erecek yerinde dönüşüm süresinin, süresiz uzatılmasını talep etti.

Mimarlar Odası Genel Sekreteri Tores Dinçöz, deprem bölgesinde yer alan mimarlar odaları adına yaptığı basın açıklamasında, şunları söyledi:

"Yaşanan yıkımın boyutu nedeniyle ortaya çıkan barınma sorununun çözümü için dönüşüm ve yeniden yapılaşma başlatılmasına karşın, sürece yönelik aksaklıkların devam ettiği görülmektedir. Depremde en çok hasar gören Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da, riskli alanlarda koruma ve rezerv yapı alanlarında planlama süreçlerine, hasar gören yapı stoku, yerinde dönüşüm ve yeni yapılaşmaya yönelik hasar tespitlerine yönelik itiraz ve hukuki süreçler sürüyor, ağır hasarlı yapılarda yıkımlar devam ediyor. Orta ve az hasarlı yapılarda ise güçlendirme uygulamalarının tamamlanamadığı, planlama ve altyapı sorunlarının sürdüğü, mevcut imar planlarının bazı bölgelerde revize edilmediği, yeni kentsel gelişim alanlarında nüfus, altyapı ihtiyacı gibi planlama kriterlerinin belirsiz olduğu, yeni imar planlarının tamamlanamaması nedeniyle kadastro sorunlarının devam ettiği belirlenmiştir. Kentsel gelişim ve rezerv alanlarda kalıcı konut yapımlarının devam ettiği ve bazı illerde ihtiyacın üzerinde konut üretimi yapıldığı, yurttaşların hak sahipliği, yapım süreçleri ve mali destekler konusunda yeterince bilgilendirilmediği, hibe ve kredi miktarlarının yetersiz kaldığı, yerel yönetimler ve ilgili idarelerde kaynakların yetersizliği nedeniyle sürecin sağlıklı yürütülemediği, kurumlararası yetki karmaşası nedeniyle uygulamaların aksadığı tespit edilmiştir.

"YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN HENÜZ TAMAMLANMADI"

Bölgede deprem sonrası hasar tespitleri ve güçlendirme kararları, imar planlarının yapımı, kadastro uygulamaları, hak sahipleri ve maliklerin tespiti, yapı ruhsat başvuruları ve benzeri süreçlere bağlı olarak barınma ihtiyacının karşılanması için yerinde dönüşüm projelerinin henüz tamamlanamadığı görülmektedir. Bölgede afetlere karşı sağlam, sağlıklı ve güvenli yapılı çevreler oluşturulması, depremlerden etkilenen yurttaşlarımızın yerinde barınma olanaklarının sağlanması amacıyla yürütülen proje ve uygulamalara yönelik başvuru sürelerinin süresiz olarak uzatılması ve sağlanan mali yardımların artırılması zorunludur."

"MALATYA İKİNCİ EN FAZLA HASAR ALAN ŞEHİR"

Malatya Mimarlar Odası başkanı Yunus Emre Fidanel, şunları söyledi:

"Malatya’mız, 6 Şubat depremlerinden en çok hasar alan ikinci şehir oldu maalesef. Depremin ilk yılında, bu imarla ilgili, koordinat kaymasıyla ilgili ve belediyedeki bazı meclis kararlarının gecikmesiyle ilgili süreçte çok gecikme yaşandı. Yerinde dönüşüm sürecinin son bir yılına yetişmiş olduk. Son bir yıldır bir çalışma içerisindeyiz ve son 3 aydır da ciddi bir ivme söz konusu oldu. İnsanların birbiriyle anlaşamaması, belediyelerdeki bazı teknik aksaklıklar, projelerin yetiştirilememesi gibi konular gerçekten burada bizlere çok ciddi anlamda mağduriyet yaşattı. Bu açıdan, 30 Haziran tarihinin, tarih belirtilmeden uzatılması bizlerin öncelikli talebidir."