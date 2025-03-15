Deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına ilişkin karar: Geliştirme ödeneği artırıldı

Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde görevli öğretim elemanlarının geliştirme ödeneği oranı, 18 ay süreyle yüzde 250 olarak uygulanacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı kentlerde bulunan üniversitelerde görevli öğretim elemanlarının geliştirme ödeneğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı"yla, Hatay Mustafa Kemal, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Malatya Turgut Özal ve İnönü üniversitelerinde öğretim elemanlarına ödenecek geliştirme ödeneği oranı, 18 aylığına yüzde 250 olarak belirlendi.

Buna göre, üç il arasında en yüksek geliştirme ödeneği verilen Hatay'da, 4 yıllık kıdeme sahip profesörlerin maaşında 17 bin 690, Kahramanmaraş'ta 9 bin 265, Malatya'da ise 5 bin 50 lira artış olacak.