Deprem bölgesindeki öğretmenleri konteynerlerden atıyorlar!

Antep’ın Nurdağı ilçesinde Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dört gün içinde ücretli öğretmenlerin yaşadıkları konteynerleri boşaltmasını istedi.

Haber Merkezi

Deprem felaketinden en fazla etkilenen kentlerin başında gelen Antep’in Nurdağı ilçesinde tartışma yaratacak bir karara imza atıldı. Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dört gün içinde ücretli öğretmenlerin yaşadıkları konteynerleri boşaltmasını istedi.

11 Haziran’da tarihinde gönderilen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım’ın imzasının yer aldığı yazıda, ücretli öğretmenlere konteynerlerin boşaltmaları için 14 Haziran’a kadar süre verildi. Kararın AFAD Koordinasyon Kurulu kararı ile alındığı da belirtildi.

"TASARRUF TEDBİRLERİNİ BAŞKA YERDE UYGULAYIN"

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısını sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuna duyuran Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise “AFAD Koordinasyon Kurulu öğretmenlerle ilgili karar almış. Karar bugün okul ve kurum müdürlüklerine iletildi. Ücretli öğretmenlerin, tatile gidecek öğretmenlerin ve yöneticilikten ayrılanların konteynerleri boşaltması istendi. O zor şartlarda görevini yapmayan çalışan ücretli veya kadrolu öğretmenlere bu bir haksızlıktır. Tasarruf tedbirlerini gidin Gaziantep'in değişik yerlerinde uygulayın. Bu yanlış karar gözden geçirilmeli ve zor şartlarda görev yapan öğretmenlerimiz bir de kalacak yer sıkıntısıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır” diye tepki gösterdi.