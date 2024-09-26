Deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine eğitim öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de

2024-2025 eğitim öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören ve önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere 2024-2025 öğretim yılında ilkokul kademesinde 2, 3, 4. sınıftaki öğrenciler için 24 bin 600 TL, ortaokul kademesinde 6, 7, 8. sınıf ile ortaöğretim kademesinde 10, 11, 12. sınıfta öğrenim gören her bir öğrenci için ise 28 bin 800 TL eğitim öğretim desteği verilecek.