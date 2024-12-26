Deprem davaları bir türlü sonuçlanmıyor: Sait Bey Sitesi için 3. kez rapor hazırlanacak

Maraş merkezli 6 Şubat depreminde Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan Sait Bey Sitesi'nde 44 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi akademisyene bilirkişi raporu hazırlatıldı.

Birçok usulsüzlüğün sıralandığı raporda, "A blok inşaatı tamamlandıktan sonra binanın asma kat bölmesinin çelik konstrüksiyon ve betonlarla tamamlanarak bir kat haline getirilmiştir. Binaya, inşası sonrasında projelerinde bulunmayan işlemler yapılmıştır. Binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkilemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma sonunda AKP’ye yakınlığıyla bilinen sitenin müteahhidi Hasan Çam, şantiye şefi şüpheli Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız ile yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız hakkında 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

AKLAMA HEYETİ!

Ancak yargılama sürerken yeni bir bilirkişi raporu hazırlatıldı. Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Ekşi ve Barış Sayın tarafından hazırlanan 15 Temmuz 2024 tarihli raporda göre, sadece Hasan Çam asli kusurlu bulundu.

Raporun ardında Maraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz’da AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun kayınbiraderi de olan yapı denetim firması yetkilisi Halil Yıldız ile uygulama denetçisi Yavuz Kaygısız’ın adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi. Ancak bu skandallar zincirini BirGün’ün 7 Ağustos tarihinde "Bilirkişi değil aklama heyeti!" başlığıyla haberleştirmesinin ardından yeni raporu hazırlayan bilirkişi heyetinin üyeleri "linç kampanyasına maruz kaldıklarını" iddia ederek, "Tarafsız ve bağımsız şekilde çalışma koşullarının ortadan kalktığı" gerekçesiyle dosyadan çekilme talebinde bulundu.

SEHVEN SAVUNMASI

Heyet 4 Eylül tarihinde mahkemeye verdiği dilekçede ise “Sehven dosyadan çekilme dilekçesi sunulmuştur. Çekilme dilekçesinin yüce mahkemenize sehven gönderildiğini bildirir gereğini arz ederiz” denildi.

ÜÇÜNCÜ RAPOR YOLDA

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, üçüncü kez bilirkişi raporu hazırlatılmasına karar verdi. Dosya bu sefer de Pamukkale Üniversitesi’ne gönderildi. Yedi akademisyene rapor hazırlamaları için 40 gün süre verildi.