Deprem davaları rapor bekliyor

Depremin ardından açılan soruşturmalar bilirkişi raporunu bekliyor. Rapor sonrasında soruşturma genişleyebilir ve yeni tutuklamalar olabilir.

Kayhan AYHAN

Maraş merkezli depremin ardından açılan soruşturmalar kapsamında 326 kişi tutuklandı. Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’un 11 Şubat’ta tutuklanmasıyla başlayan soruşturmaların davaya dönüşmesi için bilirkişi raporu bekleniyor. Elazığ ve Van depremleri için de rapor hazırlayan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KATÜ) deprem bölgesine ilişkin bilirkişi raporunu hazırlıyor.

Yargılama süreci hakkında bilgi veren Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın, soruşturma sürecinde serbest bırakılan kimsenin olmadığını belirterek, KATÜ'nün hazırlayacağı rapor sonrasında soruşturmanın genişleyebileceği ve yeni tutuklamalar olabileceğinin altını çizdi. Açıkalın, şu an için yıkılan binalarla ilgili 8 bin 260 dosyanın olduğunu ve bilirkişi raporunun çıkmasının uzun sürdüğünü kaydetti.

''Bir binayı müteahhit yapar ama birçok kişinin sorumluluğu vardır'' diyen Açıkalın, "Yapı denetimden, belediyesine kadar herkesin sorumluluğu vardır. İmalat hatasından kaynaklı yıkım varsa zemin etüdü, statik, beton kalitesi gibi nedenlerle müteahhide eşlik eden kimler varsa kişi ya da kurumlar tamamı sorumlumdur. Sadece müteahhitlerin sorumluğu olduğu algısı yanlıştır. Sorumlu olan kimler varsa tamamının soruşturmada, yargılamada yerini alması lazım. Adil bir yargılama talebimiz var. Bunun için arsa halinden binaya dönüşe, iskan iznine kadar geçen süreçte kimler varsa bunların yargı önüne getirilmesi lazım. Hatay barosu bunun takibini yapıyor'' diye konuştu.

Bilirkişi raporunun çıkmasıyla birlikte sürecin devam edeceğini kaydeden Açıkalın, "Bu raporlar geldiği zaman süreç devam edecek. Tutuklananlar arasında yapı denetimden, belediye çalışanlarına kadar herkes var. Soruşturmada ihtimal dışı tutulan kimse yok. Süreç normal şekilde işliyor. Şubat gibi davalar da açılmış olur. Biz sürecin sonuna kadar takibinde kararlıyız. Bir doğal afeti felakete dönüştüren kimler varsa bunlar takibimizde. Enkaz kaldırmadan sağlık, eğitim ve yerinde imar alanlarına kadar baromuz takipte. Asla bir oldu bittiye getirilmesine izin verilmeyecek. Daha sağlam bir şehir kurmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.