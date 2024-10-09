Deprem davalarında sanıkları aklayan heyete soruşturma

Deprem davalarında peş peşe skandallara imza atılıyor. Yıkılan binalarda yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan sanıkları aklayan raporlara imza atılan bilirkişi heyeti hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Geçen aylarda Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Eşki ve Barış Sayın isimli akademisyenlere, en az 18 deprem davası için yeni bilirkişi raporu hazırlanması görevi verildi. Bilirkişi heyeti, kamuoyunda gündem olan başta Ezgi Apartmanı ve Sait Bey Sitesi davaları olmak üzere birçok binanın yıkımına neden olduğu ifade edilen sanıkların suçsuzluğu yönünde raporlar kaleme aldı.

Hatta bu raporlar ile Sait Bey Sitesi davasının görüldü Maraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz’da Halil Yıldız ile uygulama denetçisi Yavuz Kaygısız’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Halil Yıldız’ın Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu’nun eşi Hacer Yıldız’ın kardeşi oldu ortaya çıktı. Tüm bunların yanında bir de bilirkişi heyeti mahkemeye verdiği dilekçede, raporu hazırlarken büyük emek harcadıklarını ifade ederek 20’şer bin TL ek bilirkişi ücreti talep etti.

Aynı heyet, Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden olan Kervan Pastanesi’nin firari sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu’nun da yıkımda kusuru olmadığının iddia edildiği bir rapor hazırlayıp bunun için de 30 bin TL ek ücret istemişti.

DAVALARDAN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDILAR

Kamuoyunun tepkisini çeken bilirkişi heyeti, sanıkların serbest bırakılmasını sağlayıp yargılama sürecinin uzamasına neden olduktan sonra "linç kampanyasına maruz kaldıklarını" iddia ederek, "Tarafsız ve bağımsız şekilde çalışma koşullarının ortadan kalktığı" gerekçesiyle dosyadan çekilme talebinde bulundu.

“İHBARLAR NEDENİYLE…”

Birçok skandala imza atan heyet hakkında, Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı tarafından disiplin soruşturması açıldığı öğrenildi.

Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yazı ile raporları hazırlayan Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Eşki ve Barış Sayın hakkında yapılan ihbarlar nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığı açıklandı.

Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı, mahkemeye gönderdiği yazı ile evrakları “ivedi” olarak isteyip şu ifadeleri kullandı:

“Bilirkişi görevlendirilmesine dair tüm kayıt, belge ve ara kararlarının, ilgili duruşma tutanaklarının, bilirkişiye görevlendirme kararı, inceleme konularının kapsamı ve sınırlarının yazılı olarak bildirildiğine dair tutanak veya tebligat belgelerinin, dosyanın bilirkişiye teslim ve iadesine dair imzalı tutanakların, dosyaya sunulmuş bilirkişi rapor ve ek rapor suretlerinin, bilirkişi raporunun sunulmasına müteakip yapılan duruşmalara ilişkin tutanak ve varsa ara karar örneklerinin, karar verilmiş ise karardan bir suretin, başkanlığımıza ivedi olarak gönderilmesi hususunda gereği bilgilerinize rica olunur.”