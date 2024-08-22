Deprem davalarının firari sanığı 18 ay sonra cezaevine girdi!

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Tutar Yapı Sitesi'nin C Blok'u yıkıldı ve 63 kişi hayatını kaybetti. Aynı ilçedeki Ekim Apartmanı da 42 kişiye mezar oldu.

Toplam 115 kişinin hayatını kaybettiği iki apartmanın davasında da sanık olan ve hakkında 16 Şubat 2023’te yakalama kararı çıkarılan Teknik Uygulama Sorumlusu Cüneyt Akkaya, 18 ay sonra cezaevine girdi.

Tutar Yapı Sitesi davasından hakkında kırmızı bülten de çıkarılan Cüneyt Akkaya’nın Karadağ’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiği öğrenildi.

“7,5 AYDIR BÜTÜN İŞLERİM DURDU”

Ayrıca Tutar Yapı Sitesi davasından dün Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Akkaya savunmasında, binanın yıkılmasında bir kusuru olmadığını iddia ederek şunları söyledi:

“Ben 7,5 aydır Montenegro da tutukluyum. Bütün mal varlığımı yatırdığım işim batmak üzeredir. Budva şehrinde İtalyan bir şirkete ait firmayla kat karşılığında bir sözleşme yapmış bulunmaktayım. Projemi onaylattım. Bütün harçlarımı ve vergilerimi yatırdım. Son kuruşuma kadar kazıyı da yaptım. Sonrasında inşaatı devam ettirecek ve sonuna kadar devam ettirecek başka bir yatırımcı firma ile sözleşme de yaptım. Ama bu İnterpol araması ile tutuklanınca 7,5 aydır bütün işlerim durdu. Maalesef oradaki gözaltı ve hapishane şartları çok kötüydü. Gerçekten benim hayatım bitmek üzeredir. Eğer birkaç hafta daha geçer ise arsa sahibi İtalyan şirket sözleşmenin iptali davası açtı. Eğer ben kendimi savunamaz isem bu iptal davasında karar alırlarsa ben mahvoldum demektir. Her şeyim gitti demektir. O yüzden Mahkemenizden serbest bırakılmayı ve tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum.”

MAHKEME BAŞKANI KARŞI ÇIKTI

Akkaya, Ağır Ceza Mahkemesi’nin iki üyesinin oyuyla, “Adli kontrol uygulanarak" serbest bırakıldı. Bu karara mahkeme başkanı şerh düşerek karşı çıktı. Mahkeme başkanının şerhinde, “Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından tanzim edilen bilirkişi raporuna göre sanığın asli kusurlu olduğu bu sebeple sanığın tutuklanması kanaatinde olmakla, Sayın çoğunluğun sanığın adli kontrol ile serbest bırakılması yönündeki görüşüne katılmıyorum” ifadeleri yer aldı.

“YURTDIŞINA GİDECEĞİM” DİYOR

Depremzedelerin avukatı Gülsüm Özdoğru, karara karşı çıkarak mahkemeye dilekçe verdi. Özdoğru, “Sanık Cüneyt Akkaya beyanında ‘Eğer birkaç hafta daha geçer ise arsa sahibi İtalyan şirket sözleşmenin iptali davası açtı. Ben kendimi savunamaz isem bu iptal davasında karar alırlarsa ben mahvoldum demektir. Her şeyim gitti demektir’ demektedir. Dolayısıyla Karadağ'a belki de İtalya'ya gidip savunma vermek zorunda olduğunu söylemekte, yani ‘Ben yurtdışına çıkmak zorundayım’ demektedir. Sanığın bu denli net ikrarına rağmen sayın mahkeme heyetinin nasıl tahliye kararı verdiği akıl alır gibi değildir. Akkaya'nın tutuklu yargılanmasını talep ediyorum” dedi.

EKİM APARTMANI DAVASINDAN TUTUKLANDI

Akkaya, Tutar Yapı Sitesi davasından serbest bırakılsa da yine dün çıkarıldığı Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Ekim Apartmanı davasından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akkaya, 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunmasını tekrar ederek yine suçsuz olduğunu iddia etti.