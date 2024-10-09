Deprem davasına AKP doğrudan müdahil

Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinde yıkılan, 26 kişinin yaşamını yitirdiği Antep’teki Kavak Apartmanı davasının sekizinci duruşması bugün yapılacak. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede dönemin AKP’li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Mustafa Türkmen, Serdar Çelebi Köse, Fatma Doğan, Mine Seçkin Sever ve Ömer Faruk Özkaplan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep etti.

Ökkeş Kavak

Mahkeme heyeti önceki duruşmada Kavak ve Türkmen’in tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıklardan şantiye şefi Serdar Çelebi Köse hakkında yakalama kararı çıkartılmasına hükmederek duruşmayı ertelemişti. İddianamede, binanın yapımına ruhsatsız olarak yapıldığı ve binanın yapı izin belgesinin olmadığı kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bu davaya AKP doğrudan müdahil durumda. Sanıkların avukatlığını AKP’nin önemli isimleri yapıyor. Adaletin sağlanması için kamuoyunun desteği bizim için çok önemli. Bizim sesimiz olun, bu davaya sahip çıkın” diye konuştu.

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AYLAR SONRA İDDİANAME

Hatay’ın Antakya ilçesinde 27 kişinin yaşamını yitirdiği Firuz Mutlu Apartmanı’yla ilgili iddianame aylar sonra hazırlandı. 5 kişi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istendi. İddianame kapsamında ifadesi alınan yapı denetim yetkilisi Nimi Berberoğlu, "Firuz Mutlu Apartmanı’nı denetleyip denetlemediğimi hatırlamıyorum" dedi.