Deprem davasında 21 yıl hapis cezası alan eski MHP’li başkan, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti

6 Şubat depremlerinde Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi’nin davasında 21 yıl hapis cezasına çarptırılan MHP'li eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Yerel basında yer alan haberlerde, “Osmaniye’nin önceki dönem Başkanı Kadir Kara, MHP lideri ve milletvekili Sayın Dr. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Dr. Devlet Bahçeli ise nazik ziyareti için teşekkür etti” denildi.

105 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULUYOR

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin 8 kişinin yargılandığı davada 8 Ocak 2025’te karar çıktı.

Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde MHP'li eski Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılında İmar Müdürü olan Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe Argun, Hülya İ. ve Mustafa N.'nin 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın, karar duruşması yapıldı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya 21 yıl hapis cezası verdi.

8 Ocak'ta tutuklanan Kara, Argun ve Koç'un avukatları, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. 10 Ocak’ta itirazları değerlendiren mahkeme heyeti, 'sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı', 'üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti', 'atfedilen suçla ilgili olarak tali kusurlu olmaları' ve 'tutuklamadan beklenen faydanın diğer adli kontrol kararlarıyla da yerine getirilebilecek olması' gerekçesiyle tutuklu sanıkların tahliye edilmesine karar verdi.