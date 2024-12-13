Deprem davasında AKP’li eski Başkan için tahliye kararı!



Deprem davasında tutuklu yargılanan önceki Nurdağı Belediye Başkanı AKP’li Ökkeş Kavak için tahliye kararı verildi. Kavak’ın bir başka davadan ceza aldığı için tahliye edilmeyeceği bildirildi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antep’in Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi’nde bulunan Kavak Apartmanı yıkıldı. İlk üç katının üzerine çöken apartmanda 26 kişi yaşamını yitirdi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede dönemin AKP’li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Mustafa Türkmen, Serdar Çelebi Köse, Fatma Doğan, Mine Seçkin Sever ve Ömer Faruk Özkaplan hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep etmişti.

BİR AY KAÇTI

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 Ekim 2024 tarihinde görülen sekizinci duruşmada, AKP’li Ökkeş Kavak tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme AKP’li Kavak’ın daha önce kaçtığını hatırlattı. Mahkeme kararında, “Ökkeş Kavak Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2 Şubat 2024 tarihince tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına rağmen duruşmadan iki gün önce olan 4 Mart 2024 tarihinde teslim oldu’’ denildi.

TAHLİYE KARARI

Davanın bugün görülen dokuzunda duruşmasında ise Cumhuriyet Savcısı, Kavak’ın bir başka davadan mahkûmiyet kararı olduğunu ve kaçma şüphesi olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti de AKP’li Kavak’ın tahliyesine karar verdi.

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Nurdağı Önceki Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın, Kavak Apartmanı davasında bugün duruşması vardı. Basında tahliye edildiğine dair haberler düşmeye başladı. Savcı, Ökkeş Kavak'ın geçen hafta aldığı cezaya vurgu yaparak, mahkûmiyet kararı verildiğini, tutuklama tedbirinin sağlandığını belirtiyor. Mahkeme de zaten tutuklu olduğunu, bu haliyle kaçma şüphesi olmadığı için Ökkeş Kavak başka suçtan tutuklu değilse tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 14 Mart tarihine erteliyor. Ortada serbest bırakılma ya da aklanma gibi bir durum yok” dedi.