Deprem davasında emsal karar verildi

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerde yerle bir olan binalara ilişkin açılan davalar görülmeye devam ediyor. Depremle yıkışan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Depremzedeler emsal bir karar olduğunu söyleyerek “Tüm deprem davalarında adalet sağlanana kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

OLASI KASTLA YARGILAYIN

Adana'da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı’ın duruşması Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatlar ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, dosya kapsamında toplanan tüm deliller dikkate alınarak sanık Hasan Alpargün'ün cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu. Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Alpargün, binayı inşa etmeden önce zemin etüdü yaptırdığını ve eksik malzeme kullanmadığını ileri sürdü. Müştekiler ise sanıktan şikâyetçi olduklarını belirterek, Alpargün'ün cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatları ise Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu dikkate alınarak sanık Alpargün'ün "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını, savcılığın bu yönde mütalaasını değiştirmesini talep etti. Mahkeme heyeti, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırdığı Hasan Alpargün'ün mevcut halinin devamına karar verdi.

Öte yandan Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yapılmasına karşın depremde 44 kişiye mezar olan Saitbey Sitesi'nin davasında beşinci duruşması da Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Ayrıca 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı ile ilgili görülen davada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra gözaltına alınan müteahhit Sadullah Yoldaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.