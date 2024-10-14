Deprem davasında önemli gelişme: AKP’li iş insanlarını koruyan kamu görevlileri yargılanıyor!

Deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Maraş’taki Ezgi Apartmanı için AKP’li Onikişubat Belediyesi çalışanı olan 7 kamu görevlisi yargılanacak. BirGün, hazırlanan iddianameye ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ali Gemci, Fahri Yiğitoğlu, Mehmet Dişçeken, Mehmet Akif Canlı, Mustafa Şirikçi, Sait Avşar ile Veli Çiftaslan isimli kamu görevlilerine, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlaması yöneltildi.

İddianamede, kamu görevlilerinin “Görevlerinde ihmal göstererek mevzuat hükümlerine aykırı olan yapı projelerine ve yapıya uygunluk kararları verdiklerinin” altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

“Nihai bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde soruşturma kapsamında elde edilen deliller ışığında yapının inşa edildiği ve tadilat yapıldığı dönemlerde Onikişubat Belediyesi’nde görev yapmakta olan ve tahkikat konusu yapının proje ve yapı kontrollerinde görev alan şüpheliler Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken, Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı, Mustafa Şirikçi isimli şahısların görevlerinde ihmal göstererek mevzuat hükümlerine aykırı olan yapı projelerine ve yapıya uygunluk kararları verdikleri belirlendi.”

Cumhuriyet Savcısı, sanıkların cezalandırılmasının yanında bir de “Mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle mesleğin icrasından yasaklanmalarını” da talep etti.

Davanın ilk duruşmasının 24 Ocak 2025’te görüleceği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Hazırlanan raporlarda, Ezgi Apartmanı’nın giriş katında bulunan Kervan Pastanesi’nin binanın taşıyıcı sitemine zarar verdiğini ve binanın bu nedenle yıkıldığı belirtilmişti. 876’şer yıla kadar hapisleri istenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri, Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel tam 402 gündür firari. Avukatları Ersan Şen ise mahkemede “Tutuklamayacaksanız getiririm” demişti.

Ayrıca daha önce Ezgi Apartmanı yöneticisi Mustafa Doğruoğlu’nun 14 Eylül 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verdiği ve Kervan Pastanesi’nin tadilatının binaya zarar verdiği yönündeki endişeleri anlattığı dilekçe ortaya çıkmıştı.

Sadece Mustafa Doğruoğlu’nun imzası vardı. Belediyeden savcılığa gelen evrakta ise bu dilekçeyi diğer apartman sakinlerinin de imzaladığı ortaya çıktı. Bu imzaların sahipleri depremde hayatını kaybetti. Meğer 2021 yılında attıkları imzalarla ‘Ölmek istemiyoruz’ demişlerdi.

Dilekçede şöyle deniliyordu:

“… kolonlarda, kirişlerde, perdelerde herhangi bir kesik, kırık gibi farklılıklar varsa bunun irdelenerek gerekli incelemelerin yapılması hususunu arz ederiz.”

Dilekçeye perde duvarlarda açılan iki büyük deliğin, kırılan kirişlerin, asansör ve merdiven için kesilen tabliyelerin fotoğrafları eklenmişti. Ancak Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Kervan Pastanesi’ndeki tadilatın imar affına girdiği ve binanın taşıyıcı sistemlerine zarar verilmediği yönünde yazıyla cevap verdi.

Dosyaya giren Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi’nin yanıtında Kervan Pastanesi’ndeki tadilatın imar affına uygun olduğu anlatılmıştı. Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sait Avşar’ın imzaladığı cevap yazısında ekiplerce inceleme yapıldığı ve kazan dairesinde mimari projeye aykırı bir duruma rastlanılmadığı iddia edilmişti.