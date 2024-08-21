Deprem davasında önemli gelişme: Dönemin MHP’li belediye başkanı yargılanacak!

HABER MERKEZİ

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı Bilge Sitesi davasında dönemin Osmaniye Belediye Başkanı MHP’li Kadir Kara hakkında soruşturma izni verilmesinin ardından dava açıldığı ortaya çıktı.



İddianamede yer alan bilirkişi raporu ve ifadeler doğrultusunda Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ve 4 kişinin tutuklu olarak yargılandığı dosya ile Kadir Kara ile birlikte 3 kişinin daha bulunduğu ilgili dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi.

Halen tutuklulukları devam eden Haluk K., Ayhan G. , Mustafa İ. ve Faruk P. “Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme” iddiası ile yargılanırken Osmaniye eski Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte diğer 3 kişi hakkında ise “Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlaması ile dava açıldığı öğrenildi.

MHP’li Kadir Kara’nın 16 Ekim 2024 tarihindeki duruşmada hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ İÇİN ASFALT DÖKTÜRMÜŞTÜ

Öte yandan depremden kısa süre sonra, 22 Şubat 2023’te AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye’ye gitmişti.

Erdoğan ve Bahçeli’nin güzergâhı üzerinde olan yollara asfalt döküldüğü anlara ait görüntüler, bölgede bulunan yurttaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

Erdoğan, geçiş güzergâhını asfaltlatan şehrin belediye başkanı Kadir Kara’ya “Kadir Bey, tebrik ediyorum. Maşallah şehrin temizliği gayet güzel” demişti.