Deprem davasında tek sanık beraat etti: Belediye görevlileri hakkında suç duyurusu

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği apartmana ilişkin davada, tutuksuz yargılanan tek sanık Mustafa Vahit Soyman beraat etti.

Mahkeme heyeti, dönemin belediye görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Malatya’da, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri’nin ilkinde, Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi Emeksiz Caddesi üst geçidi yanında bulunan 6 katlı Bilginler Apartmanı’nın yıkılması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, binanın müteahhidinin vefat etmiş olması nedeniyle hakkında kamu davası açılmadığı belirtildi.

Binanın fenni mesulü Mustafa Vahit Soyman hakkında ise “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan dava açıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki ve sanık avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, davanın tek sanığı olan teknik sorumlu Mustafa Vahit Soyman’ın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

“TEKNİK SORUMLULUĞU BULUNMADIĞI KANAATİNE VARILDI”

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Vahit Soyman’ın binanın yapımı sırasında yalnızca ilk iki katın inşasından sorumlu olduğunu, daha sonraki süreçte projeye aykırı uygulamalar nedeniyle teknik sorumluluktan istifa ettiğinin anlaşıldığını belirtti.

Bu gerekçeyle, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunmadığı kanaatine varılarak beraatine karar verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca, dönemin belediye görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.