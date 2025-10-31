Deprem davasında yeni iddia: AKP'li müteahhit İngiltere’ye kaçtı

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasında bir müşteki avukatı, AKP'li müteahhit Şükrü İşitmen'in haricen yapılan araştırmalarda İngiltere'ye kaçtığı yönünde bilgiler bulunduğunu iddia ederek, "Mersin'den kaçak bir şekilde gemi ile Londra'ya gittiğini öğrendik. Bu şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılarak Türkiye'ye iadesinin sağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, sanık İşitmen'in deniz yoluyla yurt dışına çıktığı iddiası üzerine, Liman Başkanlıklarına yazı göndererek durumun tespit edilmesini kararlaştırdı.

6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'ndeki Yukarı Şehir Kooperatif Evleri'nde, B blok tamamen, D blok ise kısmen yıkıldı. Enkazda 80 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı, eski AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi müteahhit Şükrü İşitmen ile birlikte 14 sanık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ekim 2024'te görülen duruşmada, müteahhit Şükrü İşitmen'in yeniden tutuklanmasına karar verilerek hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasının dördüncü duruşmasına, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı; sanıkların hiçbiri duruşmada yer almadı. Sanık avukatları, dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesini talep etti.

"ŞÜKRÜ İŞİTMEN HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILSIN"

Binada öğretmen kızı ve 8 yaşındaki torununu kaybeden emekli öğretmen Davut Güler, Eylem Tok ve oğlu hakkında çıkarılan kırmızı bülteni hatırlatarak, müteahhit Şükrü İşitmen için de kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Binada eşi ve üç çocuğunu kaybedip enkazdan sağ kurtulan Hatice Elçi, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanık Şükrü İşitmen'in yakalanmasını istedi.

Müşteki avukatı Recep Kılıç, deprem davalarında sorumluların tutuklandığını hatırlatarak, müteahhit Şükrü İşitmen'in tutuklama kararı olmasına rağmen yakalanmamasının davayı sürüncemede bıraktığını belirtti. Kılıç, "Şükrü İşitmen'in haricen yapılan araştırmalarda İngiltere'ye kaçtığı yönünde bilgiler bulunmaktadır. Mersin'den kaçak bir şekilde gemi ile Londra'ya gittiğini öğrendik. Bu şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılarak Türkiye'ye iadesinin sağlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Müşteki avukatı Muhammed Cihan Güvenç de, sanık Şükrü İşitmen hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebini tekrar etti.

TALEP DEĞERLENDİRİLECEK

Mahkeme heyeti, dosyanın bilirkişiden dönmesinin beklenmesi, sanıklar Şükrü İşitmen ve Ahmet İşitmen hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, katılan vekillerinden bazılarının sanık Şükrü İşitmen'in deniz yoluyla yurt dışına çıktığını beyan etmesi üzerine, Türkiye genelindeki Liman Başkanlıklarına müzekkere yazılarak İşitmen'in deniz yoluyla yurt dışına çıkıp çıkmadığının tespit edilmesini kararlaştırdı.

Ayrıca, sanığın Türkiye'deki en son ikamet ettiği yer kolluk birimine müzekkere yazılarak, yurt dışında bulunup bulunmadığı, hangi ülkede olduğu ve mümkünse yurt dışındaki adresinin tespit edilmesi istendi.

Şükrü İşitmen ve Ahmet İşitmen hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi ise celse arasında değerlendirilecek. Bu nedenle duruşma 2 Şubat 2026 tarihine ertelendi.