Deprem dayanışmasından ihale dayanışmasına: AKP'li isme 2 yılda 17,7 milyarlık ihale

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde bağış yapan müteahhitlerin, AKP'den devasa ihaleler kazandığı iddia edildi. "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyasına 6 milyon lira bağış yapan eski AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik'in şirketinin toplamda 17 milyar liralık ihale imzaladığı öğrenildi. Tetik'in deprem bölgesi konutlarından ise 9 ihale aldığı belirtildi.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde bağış yapan bazı müteahhitlerin AKP iktidarından çok sayıda ihale aldığı iddia edildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyasına 6 milyon lira bağış yapan eski AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik'in şirketi Tetiş İnşaat, 17 milyar liralık ihaleye imza attı.

13 İHALEDEN 9'U DEPREM BÖLGESİ

Tetik'in şirketi son olarak ortağı Özyapıcılar İnşaat ile birlikte Karayolları'nın 2 milyar 277 milyon 368 bin TL'lik Ankara-Polatlı ayrımı yol ihalesini imzaladı.

Tetik'in şirketi 2023 yılından bu yana kamudan aldığı 13 ayrı ihale ile 17 milyar 657 milyon lira kazanmış oldu. Söz konusu 13 ihaleden 9'u, deprem bölgesindeki deprem konutları oldu. Deprem bölgesindeki ihale büyüklüğü ise 12,3 milyar TL.

AKP'li Mustafa Çetin’in sahip olduğu Tetiş inşaat Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme rağmen şehirde 26 katlı Elysium alışveriş merkezini yapmıştı.

Tetik’in şirketi 2020 yılında Muğla Marmaris devlet hastanesi yapım ihalesindeki usulsüzlük iddiası üzerine bir yıl kamu ihalelerine girmekten yasaklanmış ancak itiraz üzerine bu yasak idare mahkemesince kaldırılmıştı.

'KOYU REİSÇİYİM' DİYENE İHALE

Deprem bölgelerinin yeniden inşa sürecinde ihale alan şirketler arasında; Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın müteahhidi Rönesans, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sınıf arkadaşının şirketi olduğu iddia edilen SNH İnşaat ve "Koyu Reisçiyim" diyen Veysel Demirci'nin şirketi Ziver İnşaat bulunuyor.

40 MİLYARLIK BAĞIŞ ÖDENMEDİ

6 Şubat depremi sonrasında TV’lerde canlı olarak yayınlanan ''Türkiye Tek Yürek'' kampanyasında iş insanları müteahhitler sanatçılar ve yurtaşlar toplam 115 milyar TL bağış vaadde bulundu.

Ancak bağış sözünün 40 milyar lirasının yerine getirilmediği belirlenmişti.

Kamunun toplam bağış miktarı 83.5 milyar olmuştu