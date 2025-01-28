'Deprem Dirençli Bir İstanbul' belgeselinin fragmanı yayınlandı

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, "Deprem Dirençli Bir İstanbul' belgeseli hazırladı.

Yönetmenliğini İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Hoş'un yaptığı belgesel, 17 Ağustos 1999 Marmara ve 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremlerini anma etkinliklerinde gösterilecek.

Belgesel film kapsamında, tarihsel kayıtlar, deprem riskleri, zemin açısından sorunlu ilçeler, güncel yapı stoku, bütünleşik afet yönetimi ve kentsel dokuya uygun bir dönüşüm için alınması gereken önlemler, sinematografik bir dille izleyiciye aktarılıyor.

Belgesel filmin fragmanını, YouTube kanalından yayınlandı: