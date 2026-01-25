Deprem fırtınası yaşanabilir

Balıkesir’de art arda yaşanan depremler, merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanları en ufak sarsıntıda bile tedirgin ediyor. Sındırgı merkezli önceki gün gece 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova ve Kütahya'da hissedilen depremin ardından dün sabah saatlerinde 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde, öğle saatlerinde ise 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Peş peşe yaşanan sarsıntılar, “deprem fırtınası” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde yaşanan depremlerle birlikte bölgede artçı deprem sayısının 25 bini aştığını belirtti. Sözbilir, son 5 ay boyunca Sındırgı çevresinde deprem aktivitesinin çok sayıda deprem fırtınası, deprem dizisi ve deprem sürüsü şeklinde sürdüğünü hatırlatarak şunları kaydetti: "Bu aşamadan sonra deprem fırtınası şeklinde kendini gösteren artçı deprem aktivitesinin sürmesi beklenmektedir. Her üç depremde de ana şokların, bölgedeki günlük deprem sayısı ile deprem büyüklüğünün en aza indiği dönemlerde meydana geldiği saptanmıştır. Sındırgı halkının resmi yetkililerden gelen açıklamalar doğrultusunda hareket etmesi ve hasarlı binalara girmemesi önem arz etmektedir."

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaşanan sarsıntıyı “Sındırgı’da süren deprem kasırgasının ürettiği bir artçı” olarak değerlendirdi. Sındırgı merkezli depremin ardından konuşan Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bu depremlerin arından 4 büyüklüğünde depremlerin gelmesi normal. Ne kadar süre boyunca sürer bu artçı depremler bunu söylemek zor. Ağustos'tan beri neredeyse altı aylık süredir devam eden bir süreç var. Ne kadar sürer belirtmek güç ama bir hafta kadar daha hareketlilik beklenebilir" ifadelerini kullandı.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal ise sürecin klasik fay kırılmalarından farklı ilerlediğini ifade etti. Pampal “Bölgedeki sismik hareketlik, başından itibaren olağan dışı bir seyir izliyor. Bu da zaten bilim çevrelerince kabul edilmiş durumda” dedi.