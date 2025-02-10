Deprem harcamasıyla bütçe açığına makyaj

Bütçe gelirleri geçen yıl 2023’e göre yüzde 66,5 artarak 8 trilyon 670 milyar 863 milyon lira, giderleri de yüzde 63,6 artarak 10 trilyon 777 milyar 9 milyon lira oldu. 2024’te 2 trilyon 106 milyar liralık bütçe açığına imza atıldı. Bütçe giderleri öngörülen rakamın altında kaldı. İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman bütçe açığının düşük görülmesi için giderlerin bir bölümünün 2025’e kaydırıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Konukman, "Bütçe giderleri geçen yıla göre reel olarak artmıştır. Bütçe giderleri yüzde 63,6 artarken 12 aylık ortalama TÜFE artışı yüzde 58,5 olmuştur. Buna rağmen politika faizi açıklamalarında maliye politikasının sıkı para politikasına eşlik ettiği iddiası ileri sürülmüştür. Bu oldukça manidar" diye konuştu.

OLDUKÇA MANİDAR

Konukman, bunun bazı giderlerin 2025 yılına kaydırılmasıyla yapıldığını belirtti: "Gerçekleşme tahmini öngörülenin üzerindeydi ancak gerçekleşme beklenenin altında kaldı. Bu, 2024 yılına ait bazı giderlerin 2025'e aktardığının bir işareti."

Deprem giderlerinin "Şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi" programı altında yer aldığını belirten Konukman, 2025 için öngörülen tutarın 906,5 milyar TL olduğunu ancak gerçekleşmenin 817,6 milyar TL’de kaldığına dikkat çekti. Konukman, "Bu durumda 88,9 milyar TL'lik harcamanın 2025'e aktarıldığı anlaşılıyor. Özellikle dikkat çeken nokta, bu kalemde 11 ay boyunca sadece 212,2 milyar TL harcanırken, Aralık ayında birdenbire 605,4 milyar TL harcama yapılmasıdır. Bu, oldukça manidar" ifadelerini kullandı.

Bütçe harcama gerçekleşmesinin öngörülenin altında kalmasının, açığı küçük gösterme çabasının bir sonucu olduğunu belirten Konukman şöyle devam etti: "2024 bütçe harcaması gerçekleşme tahmini 11 trilyon 213,1 milyar TL’ydi. Ancak gerçekleşme 10 trilyon 777 milyar TL oldu. Aralık ayında gerçekleşme tahminine göre 124,1 milyar TL'lik ödenek üstü harcama beklenirken 312 milyar TL altında kaldı. Bu, ilk kez oluyor. İktidar, Orta Vadeli Program'da belirlenen gerçekleşme tahmininin neden tutmadığını açıklamak durumundadır."