Deprem illerini bir de borç yıktı: Borçlar 10 kat arttı

Deprem sonrası barınma ve temel ihtiyaçlara erişim krizi ve istihdam sorunları bölge halkının borçlanmasına neden oldu. Depremde evleri yıkılanlar, sevdiklerini kaybedenler ekonomik güçlüklerle de karşı karşıya kaldı. Hayatta kalan ve yaşadığı yeri terk etmeyenler geçimlerini sürdürebilmek için borçla ayakta kalmaya çalıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Fintürk verilerine göre, depremde en büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman, Maraş, Hatay ve Malatya’da yaşam borçla dönüyor. 2023 Mart- 2025 yılsonu arasındaki dönemde büyüyen borç, ülke ortalamasının da üzerine çıktı. Bu dönemde ülke genelinde toplam tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçları 3,10 kat arttı. Takipteki bireysel kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarında 7,4 katlık artış yaşandı. Dört ilde KMH borcu 7–10 kat büyürken bireysel kredi kartı bakiyeleri de yaklaşık 4 kat arttı.

• Adıyaman:

Kredili Mevduat Hesabı (KMH) borçları 2023 Mart döneminde 303 milyon 856 bin liradan 3 milyar 33 milyon liraya ulaştı. Adıyaman’daki KMH borçları tutarı 10 kata yakın artış gösterdi. Aynı şekilde konut ve taşıt kredisi hariç tüketici kredilerinde borç tutarı da 2 milyar 691 milyon liradan 4 milyar 727 milyon liraya çıktı. Bu dönemde tüketici kredisi borçları yüzde 75 oranında arttı. Bireysel kredi kartı borçları ise 2 milyar 504 milyon liradan 10 milyar 922 milyon liraya fırladı. Artış yaklaşık 4,5 kat oldu. Takipteki borçlar da 99 milyar 542 milyon liradan 379 milyar 36 milyon liraya çıktı. Takipteki borçlarda 3,8 katlık bir artış yaşandı.

• Hatay:

KMH borçları, 1 milyar 228 milyon liradan 9 milyar 575 milyon liraya ulaşarak 7,8 katlık artış yaşandı. Konut ve taşıt kredisi hariç tüketici kredilerinde deprem öncesi 11 milyar 296 milyon lira olan toplam borç, 18 milyar 264 milyon liraya çıkarak 1,6 katlık artış yaşandı.

Bireysel kredi kartı borçları 9 milyar 340 milyon liradan 37 milyar 33 milyon liraya yükseldi. Buradaki artış yaklaşık 4 kat oldu. Takipteki diğer tüketici kredileri ise 406 milyon 976 bin liradan 1 milyar 461 milyon 580 bin liraya çıkarak 3,5 kattan fazla büyüdü.

• Maraş:

KMH borçları 709 milyon liradan 6 milyar 973 milyon liraya ulaşarak yaklaşık 10 kat arttı. Konut ve taşıt kredisi hariç tüketici kredilerinde 6 milyar 703 milyon lira olan borç, 12 milyar 141 milyon liraya çıkarak 1,8 katlık artış yaşandı. Bireysel kredi kartı borçları 5 milyar 375 milyon liradan 24 milyar 118 milyon liraya çıktı. Buradaki artış 4 katın da üzerinde oldu. Takipteki diğer tüketici kredileri ise 204 milyon 780 bin liradan 866 milyon 863 milyon liraya çıkarak 3,6 kattan fazla büyüdü.

• Malatya:

KMH borçları 473 milyon 691 bin liradan 4 milyar 495 milyon liraya ulaşarak yaklaşık 9,49 kat arttı. Konut ve taşıt kredisi hariç tüketici kredilerinde 4 milyar 646 milyon lira olan borç, 8 milyar 472 milyon liraya çıkarak 1,8 katlık artış yaşandı. Bireysel kredi kartı borçlarında 4 milyar 95 milyon liradan 16 milyar 261 milyon liraya çıktı. Buradaki artış yaklaşık 4 katı buldu. Takipteki diğer tüketici kredileri ise 142 milyon 957 bin liradan 554 milyon 727 bin liraya çıkarak 3,9 kattan fazla büyüdü.