Deprem kabini için yapılan 'sağlamlık testi' tepki çekti: “İçinde insan olabileceğini düşünmedik”

Hatay'da bir firmaya ait deprem kabininin, içerisinde bulunan insanla test edilmesi tepkiye neden oldu. Yıkımı yapan şirket çalışanları, kabinin içerisinde insan olduğunu bilmediklerini belirterek konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay’da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor.

Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde 5 katlı binanın yıkımı esnasında deprem kabini üreten bir firma tarafından canlı insanla gerçekleştirilen sağlamlık testi, yıkım ekibinin tepkilerine neden oldu.

ŞANTİYE SORUMLUSU TEPKİ GÖSTERDİ

İçerisine manken yerine canlı insan konularak gerçekleştirilen teste tepki gösteren şantiye sorumlusu Osman Karslı, kabinin içerisindeki kişiyle ilgili bilgileri olmadığını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

Deprem kabinlerinin içinde insan olduğunu bilmeden yıkımı gerçekleştiklerini belirten şantiye sorumlusu Osman Karslı, hukuki süreci başlattıklarını söyledi.

"Bu alanda yıkımı biz yapıyoruz ama bilgimiz dışında bazı olaylar oldu." diyen Karslı şöyle devam etti:

"İstanbul'dan gelen bir ekip deprem ile bir kabin üretiyor ve kabini denemek için buraya getirmişler. 3 tane kabin yerleştirmişler. Depreme karşı dayanıklı diye test yapıyorlar. Bu konuyla alakalı bilgim yok zaten böyle bir şeyden haberim olsa izin vermezdim. Bu işlem benim bilgim dışında oldu. Kendileri konuyla ilgili testi daha önce dışarıda yaptıklarını normal insan değil de maket koyarak daha fazlasını test ettiklerini söyleyerek burada böyle bir işlem yapmışlar. Bu işlem normalde benim bilgim dışında, kesinlikle böyle bir şey den bilgim yok, buna izin vermezdim. Hukuksal süreç için avukatlarımız işlem başlatıyorlar. Biz normalde binayı komple kontrol ediyoruz. Binanın içinde hiçbir şey yoktu. Deprem kabinleri vardı ama kilitliydi. Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik."