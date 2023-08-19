Deprem kayıpları Meclis gündeminde: 6 ay geçti haber yok!

Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinin üzerinden geçen 6 aya rağmen hala kayıplara ilişkin bilgi verilmediğine dikkat çeken CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara Meclis araştırması istedi. Kara, 11 ilde hâlâ aile bireylerine ulaşamayan yurttaşlar olduğunu vurgulayarak detaylı araştırma istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat-20 Şubat tarihlerinde meydana gelen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerinin ardından hâlâ aile bireylerine ulaşamayan yurttaşlar olduğuna vurgu yaptı, Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

Deprem bölgesindeki kayıp vakalarının detaylıca araştırılmasını isteyen Kara, ailelerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara

Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunfuğu önergede şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli ve 20 Şubat Hatay merkezli depremlerin üzerinden 6 ayı aşkın süre geçmesine rağmen, depremden etkilenen 11 ilde hâlâ aile bireylerine ulaşamayan yurttaşlarımız mevcuttur. Deprem bölgesindeki kayıp vakalarının detaylıca araştırılması ve yapılacak tespitlerle ailelerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."