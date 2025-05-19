Deprem konutları hâlâ teslim edilmedi

Haber Merkezi

Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı İkinciler Mahallesi sakinleri, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan ve bir yıl önce kuraları çekilen konutların bir an önce teslim edilmesini istiyor. Mahalle Muhtarı Mahmut Altan, konutlarda kalitesiz malzeme kullanıldığını savunarak, yetkililerin konutları denetlemesini talep etti.

Maraş merkezli depremlerin üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesine rağmen mahalle sakinleri halen konteynerlerde yaşıyor.

İkinciler Mahalle Muhtarı Mahmut Altan, yaptığı açıklamada, yetkililerden evleri denetlemelerini istedi ve şöyle konuştu: “Depremden üç ay sonra buraya kazma vuruldu. Tüm yerler teslim oldu, bizim burası hala teslim olmadı. İş yavaş gidiyor, millet konteynerde oturuyor. Herkes evine girmek istiyor. Buradaki iş yavaş gidiyor, kalitesiz mal kullanıyorlar. Çevre düzenlemesinden tut, taş duvarından tut... Yolları parke taşı yapacaklardı, kilit taşı yapacaklardı, sathi kaplamaya döndürdüler. Köy yerinde sathi kaplama olmaz. Gerçi şirket, 'Ben bunları size böyle teslim etmeyeceğim, temizleyeceğim, yeniden yapacağım' diyor. Parkesi bozulmuş, su testleri yapılmadı. Evlerin içerisine şimdi girsek, 30-40 tanesinde su göllenmiş. Yağmur yağdığı zaman tüm parkesi bozulmuş, boyası bozulmuş.