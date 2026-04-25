Deprem konutlarında altyapı krizi: Üç yılda tamamlanamadı

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 kentte büyük yıkımlara yol açan depremler, Türkiye'nin depreme hazır olmadığı gerçeğini açığa çıkardı. Yaşlı ve denetimsiz üretilen konut stoku nedeniyle çok sayıda insan yaşamını yitirirdi, arama-kurtarma faaliyetlerindeki gecikmeler nedeniyle kriz daha da büyüdü.

Depremler sırasında açığa çıkan koordinasyonsuzluk, depremlerin ardından da acı şekilde devam etti. Depremlerden etkilenen kentlerdeki yurttaşların en temel ihtiyaçları dahi uzun süre karşılanamadı.

Depremzedeler, barınma krizi başta olmak üzere eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamakta büyük güçlükler yaşadı. Sosyal medya ünlülerin de katkısıyla yayılan deprem kentlerinden gelen ışıl ışıl görüntülerin boyası, resmi belgeler ile döküldü. Mart 2023’te verilen, “319 bin konut” vaadine aradan geçen üç yıla karşın ancak ulaşılabildi.

ALTYAPI İHALESİ

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Malatya’daki deprem konutlarına yönelik 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ihale ise tamamlanan konutlarda halen büyük altyapı sorunları yaşandığını gözler önüne serdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yer alan deprem konutlarının bağlantı yolları ile altyapı işlerinin yapımı için ilk kez Kasım 2023’te ihale gerçekleştirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihalenin 2 milyar 111 milyon 303 bin TL’lik sözleşmesi, 15 Kasım 2023 tarihinde imzalandı.

2024 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan Yeşilyurt İkizce Bölgesi'ndeki deprem konutlarının bağlantı yolları ile altyapı işleri, planlanan sürede bitirilemedi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, Kasım 2023’te gerçekleştirdiği ihale ile çözemediği iş için Mart 2026’da yeni bir ihale daha düzenlediği öğrenildi.

KATLANAN MALİYET

Müdürlüğün, “Deprem Konutlarının Bağlantı Yolları Ve Rezerv Alanları İmar Yolları İle Altyapı İşleri İkmal Yapım İşi” başlıklı ihalesi, 9 Nisan 2026 tarihinde 2 milyar 225 milyon 448 bin TL’ye sonuçlandı. İhale kapsamında deprem konutlarının 2024 yılında bitirilemeyen su getirme, kanalizasyon, doğalgaz ve yol aydınlatma işleri ile bağlantı yollarının tamamlanacağı bildirildi. 2024’teki 2,1 milyar TL’lik harcamaya karşın tamamlanamayan işin toplam maliyeti, Nisan 2026’daki harcama ile birlikte 4,3 milyar TL'ye ulaştı