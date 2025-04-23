Deprem nedeniyle Gezi Parkı'nda kurulan çadırlara polis müdahalesi!

İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen depremlerin ardından yurttaşların Gezi Parkı'nda kurduğu çadırlara polis müdahale etti.

Marmara'da üst üste yaşanan depremlerin ardından yurttaşlar, parklara ve sokaklara akın etti.

Kısıtlı olan toplanma alanlarında insan yoğunluğu yaşandı.

Sendika.org'da yer alan habere göre, İstanbulluların depremin ardından toplandıkları alanlardan biri de Gezi Parkı oldu.

Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan Gezi Parkı’nda çadırlarını kuran yurttaşlar oldu. İlerleyen saatlerde ise polis, Gezi Parkı’ndaki çadırları zorla kaldırmaya çalıştı.

Polis deprem toplanma alanı olan Gezi Parkı'ndaki çadırları kaldırmak istemeyenlere, "O zaman herkes toplanma alanlarına çadır kurup eğlence yerlerine çevirsin" dedi.

"O zaman herkes toplanma alanlarına çadır kurup eğlence yerlerine çevirsin"



Polis aynı zamanda deprem toplanma alanı olan Gezi Parkı'ndaki çadırları kaldırmak istemeyenlere bu cevabı verdi



Yasaklama emri olup olmadığı soruları da yanıtsız kaldıhttps://t.co/jfJM0qP33X pic.twitter.com/aDTpxSZsHs — sendika.org (@sendika_org) April 23, 2025

Yasaklama emri olup olmadığı soruları da yanıtsız kaldı.