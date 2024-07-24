Deprem olmadan bile yıkılabilir

6 Şubat depreminin ardından Hatay Samandağ’da yapılan TOKİ konutlarının depreme karşı dayanıksız olduğu malzemeden çalındığı iddia edildi. Avukat Irmak “İnşaat, acilen bağımsız yapı tarafından kontrol edilmeli” dedi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yerle bir olan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da, TOKİ konutları inşaatında işçilerin eylemi büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Samandağ Mağaracık Mahallesi'nde yapılan deprem konutlarında çalışan inşaat işçileri, malzemeden çalındığını ve denetçilerin de rüşvet aldığını iddia etti. İnşaattaki bazı blokların duvarlarındaki demirlerin görünmesi de dikkat çekti. Avukat Cuma Irmak, iddiaların gündeme gelmesinin ardından inşaatı yapan firmanın alelacele binada hatalı olan yerlerin üzerini sıva ile kapattığını söyledi. Irmak, suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

MEZAR YAPILIYOR

Samandağ'daki 424 TOKİ konutu inşaatı sürerken gündeme gelen iddialar endişeleri artırdı. İnşaatta çalışan işçilerin eylem yapması üzerine gündeme gelen olayda bölgede yaşayan yurttaşlar ‘‘Toplu konut değil, toplu mezar yapılıyor’’ diyerek deprem konutlarına tepki gösterdi. Avukat Cuma Irmak ‘‘Ustalar depreme dayanıksız konutlar yapıldığını iddia ediyor. Bu inşaatların mutlaka denetlenmesi gerekiyor’’ dedi. BirGün'e konuşan avukat Irmak, Samandağ'da 8 bin deprem konutuna ihtiyaç olduğunu ancak 424 konut yapım ihalesinin yapıldığını ve ağustos ayında tamamlanacağının açıklanmasına karşın yüzde 40 kadarının yapıldığını söyledi.

İşçilerin aktardığı bilgilere göre, inşaatta çok sayıda eksik olduğunu söyleyen Irmak ‘‘İşçiler, kolonlarda etriye (kolon ve kirişleri saran inşaat çeliği) arasının projelerde normalde 40 olarak yer aldığını ancak bazı binalarda bu aralığın 20 olduğunu söyledi. Bunun üzerine ben inşaatta bir bloğa girdim, bir çekim yaptım. Sadece bir blokta kirişler tamamen kırılmış durumdaydı. Beton kalıplarının hepsi yamuktu, dökülen beton saatinde ve düzgün dökülmemiş, boş olan kolonlarda betonun yetmediği alanları da sıva ve epoksi ile doldurmuşlardı’’ dedi.

Binalarda inşaat aşamasında demirlerin ortaya çıkmasının ardından alelacele üzeri sıva ile kapatıldı.

DENETİM YAPILMALI

‘‘Burada toplu mezar yapılıyor. Bu iddialar araştırılmalı’’ diyen Irmak ‘‘Buraya bağımsız denetçi istiyoruz. Samandağ'da birbirinden değerli inşaat mühendisleri, mimarlar var. Hep birlikte mülki amirlerinin bulunduğu bir heyet ile birlikte bir gözlem yapılsın. Proje de hata var mı, imara uygun mu aykırı mı yapılıyor bunlara bakılsın. Bağımsız denetçi orayı denetlese inanın en azından 8-10 blokta ciddi hasar tespiti görülecek’’ iddiasında bulundu.

Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine karşın sadece deprem konutlarının halen tamamlanamadığını kaydeden Irmak, şöyle devam etti:’ ’Birinci etap yapılıyor ve sadece 424 tane. Samandağ'ın ihtiyacı olan konut sayısı ise 8 bin kadar. Normalde Ağustos'ta teslim edilmesi gereken TOKİ'lerin yüzde 40'ı yapılmış durumda. Ağustos'ta teslim edilemeyecek. TOKİ ihaleyi Star Plus diye bir firmaya 1.4 milyar TL'ye vermiş. Ana firma bu. Pazartesi günü inşaatlarda çalışan 70 kadar demir kalıpçı ustası bana ulaştı. '22 gün önce geldik ve hak edişlerimizi alamıyoruz, çıkışlarımızı verdiler' dedi. 'Firma yetkilileri ile görüşelim' dedik. Toplam işçilerin alacağı 2 milyon 600 bin TL kadardı. İki işçi intihar girişiminde bulundu. Jandarma., emniyet müdürü, kaymakam ve kolluk geldi. Ancak firma hiçbir şekilde ödemeye yanaşmadı. ‘İşçiler işi zamanında yapmadı, bizi zarara uğrattılar’dedi. Ancak şöyle de bir sorun vardı. İnşaat taşerondan alınmış. Ana firma 5 milyonluk teminat seneti almış. Dedik ki ‘Zarara uğratan taşerondur, sen işçinin 2 milyon 600 bin TL'lik hakkını ver, 5 milyonluk senedin var, taşerona gerekeni yaparsın.’ Firma kabul etmedi. Ancak inşaat görüntülerini paylaşınca 2 saat içinde ana firma yetkilisi usta başını aramış. Bu sabah (dün) görüşülmüş, ödemeler yapılmış. Diyorlar ki 'Alacağını aldınız, olayı kapatın.’ Buradaki olay yalnızca işçi alacağı meselesi değil. Samandağ’da hem verilen sözler yerine getirilmedi hem de binalar çürük. Samandağ'da çok farklı bir durum var. Burası için kendilerinin savunması ‘Zeminin sağlam hazine arazisi yok. Rezerv alan ilan edeceğiz’ dediler. Halk karşı çıkınca bundan vazgeçtiler. Öncesinde de binlerce hazine arazisi varken zemini ıslah etmek yerine masraftan kaçtılar. Şimdi yaşananlar ortaya çıkınca alelacele sabah görüntülenen kolonların, duvarların üzerini sıva ile kapattılar.’’

Irmak, Samandağ halkı, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti yetkilileri ile bir görüşme yaptıklarını ve bugün saat 16.00'da halkın katılımıyla bir açıklama yapacaklarını söyledi.

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‘HEPİNİZ ÖLECEKSİNİZ’

Sovtna gazetesine konuşan bir işçi, binaların kontrol edilmesi gerektiğini belirterek "Sağlam iş istediğimiz için çıkışlarımız verildi. Binalarda hepsi gözüküyor. Buranın kontrol edilmesini istiyoruz. Burası deprem bölgesi kontrol etsinler" derken, bir başka işçi de "Daha önceki ekipler, kolonlarda 20 etriye (kolon ve kirişleri saran inşaat çeliği) vardı biz 40 etriye çıkardık. Biz işi sağlam yaptığımız, masraf çıkardığımız için bu insanlar çıkışımızı verdi. Bütün kolonlar boş, iki tane temel kaydı iki kişi öldü. Kimse bu konutlara girmesinler. Bunlar insanları bir daha öldürecek" ifadelerini kullandı. Bir başka işçi ise şunları kaydetti: "Burada binaların hepsi eksik atılmış. Müşavirine kadar para yemiş. Burada yaşamayın, hepiniz öleceksiniz" dedi.