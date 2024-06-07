Deprem olmadan çöktü

Haber Merkezi

İstanbul Kartal'da beş katlı bir binanın ikinci kat balkonu çöktü. Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Ardıç Ağacı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beş katlı binanın ikinci katındaki balkonda çökme meydana geldi.

Çökmenin yaşandığı esnada balkonda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından bina sakinleri tahliye edilirken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Kartal Belediyesi ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının dün de sürdüğü bildirildi.