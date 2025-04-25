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Deprem önergeleri yanıtsız

Güncel
  • 25.04.2025 07:15
  • Giriş: 25.04.2025 07:15
  • Güncelleme: 25.04.2025 07:17
Deprem önergeleri yanıtsız
Fotoğraf: AA
Mustafa Bildircin
Mustafa Bildircin
mustafamertbildircin@birgun.net

Depremin ardından gözlerin çevrildiği adreslerden biri de TBMM oldu.

TBMM Başkanlığı’na 28’inci Dönemin 3’üncü Yasama Yılı’nda muhalefet milletvekilleri tarafından deprem konulu toplam 237 soru önergesi verildi. Yalnızca altısı cevaplandırıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından cevaplandırılan altı soru önergesinin yanıtında ise milletvekillerinin sorularına açıklık getirilemedi.

Deprem konulu soru önergelerinin durumlarına yönelik istatistikler, şöyle kaydedildi:

• Süresinde cevaplanan: 6

• Süresi geçtikten sonra cevaplanan: 104

• Cevapsız bırakılan: 119

• Cevaplanma süresi

• Devam ediyor: 8

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