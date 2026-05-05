Deprem paylaşımına dava açılmıştı: Oğuzhan Uğur hakkında karar çıktı

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sırasında sosyal medyada infial yaratan "Hatay’da baraj patladı" paylaşımlarına ilişkin Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ve çalışma arkadaşları hakkında açılan davada mahkeme son sözünü söyledi. 2,5 yıl süren yargılama sonucunda tüm sanıklar beraat etti.

YARDIM FAALİYETLERİ 3,5 SAAT AKSADI

Dava sürecinde müşteki sıfatıyla yer alan isimler, yayılan haberlerin bölgede büyük bir paniğe yol açtığını ve arama-kurtarma ile yardım faaliyetlerinin yaklaşık 3,5 saat boyunca durmasına neden olduğunu savundu. Toplam 8 kişinin şikayetiyle başlayan hukuki süreçte savcılık, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden bir mütalaa sunmuştu.

Mahkemenin beraat kararı vermesinin ardından, yargılama giderlerine dair detaylar da netleşti. İddiaya göre karar uyarınca, Oğuzhan Uğur’un avukatına ödenmesi gereken 45 bin liralık vekalet ücreti hazineye yüklendi.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINIYOR

Kararın ardından açıklama yapan müşteki Hasret Yıldırım, beraat kararını kabul etmediklerini ve davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını duyurdu. Yıldırım, Babala TV ekibinin kendisini devlet kurumlarının yerine koyan bir tavır sergilediğini iddia ederek, "Kimse kendini devlet yerine koyamaz; bu süreç henüz bitmedi" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023’te meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında ’BaBaLa TV’ adlı sosyal medya hesabından 7 Şubat günü ’Acil - Kahramanmaraş Türkoğlu Nurdağı’nda Kumçatı köyünde baraj patlamış ve su basıyormuş, sadece yetkililer için iletişim’ ve ’Hatay Antakya Yarseli Barajı çatlamış Allah aşkına buraya ekip yollansın çok yağmur yağıyor’ şeklinde paylaşımların yapıldığı, paylaşımlar sonrası konuyla ilgili medyada böyle bir durumun yaşanmadığına ilişkin haberlerin yapıldığı ve söz konusu iddialar nedeniyle deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin aksadığına ve halk arasında korku ile paniğe yol açtığına ilişkin paylaşımların yapıldığı anlatılmıştı.

Oğuzhan Uğur ise dava kapsamında daha önce yaptığı bir savunmasında, "O anın rehavetiyle öyle bir cevap vermiş oldum, keşke önce ekibime sorsaydım. Benim milyonlara ulaşan hesaplarım var, eğer yanlış bir haber yapmak isteseydim bunu olay tarihinde 300-400 bin hesabı olan ’BabalaTV’ hesabından yapmazdım" demişti.