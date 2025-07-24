Deprem sanığı Kızılay yöneticisi

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 seneyi aşkın süre geçti ancak yıkılan binalarla ilgili sanıkların çoğu gerekli cezaları almadı. Kamu kurumlarında görev yapan yöneticiler ise görevden alınmadı.

Afette en fazla hasarı alan Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan ve 88 kişinin hayatını kaybettiği Elit Apartmanı davasında tutuksuz sanık Burak Kimyon’un da yıllardır Kızılay yöneticiliği yaptığı ve depremin ardından görevine devam ettiği ortaya çıktı.

Elit Apartmanı’nda şantiye şefi olarak görev alan Burak Kimyon’un dosyada asli kusurlu olarak kayıtlara geçtiği görüldü. Ayrıca Kimyon’un dava süresince hiç tutuklanmadığı da öğrenildi. Sanık Kimyon’un duruşmada yaptığı savunmada ise ‘fiilen şantiye şefi olarak görev almadığını’ iddia ettiği görüldü.

Burak Kimyon

BU VİCDANA SIĞAR MI?

Avukatlar, deprem sanığının Kızılay’da yönetici olmasını eleştirdi.

Elit Apartmanı müştekilerin Avukatı Tolga Ünlü, BirGün’e yaptığı açıklamada “Asli kusur lu olarak yargılanan kişinin Hatay’da Kızılay Başkan yardımcısı olarak görev alıyor olması toplum vicdanını zedeleyecek niteliktedir. Yargılamaya ve kamuya olan güveni zedeleyecek durumdadır. Zaten depremle ilgili işini doğru yapmadığı sebebiyle asli kusurlu olarak yargılanan bir kişinin depremlerde asli görevli olan Kızılay’da yönetici pozisyonunda olması kabul edilemez. Bu durum mantığa, ahlaka, hukuka ne kadar uygundur?” diye sordu.

Ünlü, Elit Apartmanı davasında tek bir tutuklu sanığın kalmadığını da kaydederek şöyle devam etti:

“Son duruşmada dinlenmesi gereken tanıklar gelmediği için duruşma ertelendi. Müteahhit Mithat Tümyürek adli kontrolünü ihlal etti. Konutunu terk etmemesi gerekiyordu. Biz bunu mahkemeye sunarak tekrar tutuklanmasını talep ettik ancak mahkeme tutuklamadı. Adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Bu karar da toplum vicdanını yaralar niteliktedir. Tanıkların gelmemesi de yeni bir rapor alınmasını engelliyor. Mahkeme gereksiz sebeplerle uzuyor.