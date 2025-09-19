Deprem sanığı suçlamaları kabul etmedi

Maraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili açılan davalar görülüyor. Antep’te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği Gözde Apartmanı davasının 11. Duruşması İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görüldü. Müteahhit Seyfettin Kılıç, "Görevlerimi usulüne uygun şekilde yerine getirdim, bana atfedilen hiçbir kusuru kabul etmiyorum" dedi.

Kamu görevlilerine ilişkin soruşturma dosyasının ilerlemediğini belirten müşteki avukatlarından Öznur Serindağ, "Bu süreç ana dosyayla birlikte yürütülmeli; çünkü zincirin başında onlar var" ifadelerini kullandı.

Duruşma 7 Ocak 2026’ya erteledi. Hatay’da 16 kişinin yaşamını yitirdiği Derya Apartmanı davasının altıncı duruşması da görüldü. Bbilirkişi raporu gelmemesi nedeniyle 23 Aralık’a ertelendi. Depremde yakınlarını kaybedenler adalet talebinde bulundu.