Deprem soruşturması şüphelisi AKP'li müteahhidi saklayan akrabaya hapis istemi

6 Şubat depremlerinde, Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi ve müteahhidi Yunus Kaya'nın yaptığı Yaşam Konutları, Yunus Kaya Apartmanı ve CCK Apartmanı yıkıldı, yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'na giderek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Erdoğan'ın önünü kesen Ünal Yıldırım adlı yurttaş, "Sayın Cumhurbaşkanım, burada CCK Konutları diye bir müteahhit iş yaptı. Yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük zararı ilçemize CCK'den Yunus Kaya verdi. Bu kişi henüz yakalanamadı" diyerek isyan etti. Erdoğan ise beraberindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u işaret ederek, "Murat Bey ilgilenecek" yanıtını verdi.

SANIĞI DÖNEMİN KAYMAKAMI ORDUERİ MERSİN'E GÖTÜRDÜ

Hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Kaya, 23 Şubat 2023'te yurtdışına kaçmaya çalışırken Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, Yunus Kaya'nın Mersin'in Erdemli ilçesinde akrabası Murat Kaya'nın yanında saklandığı, deprem döneminde Nurdağı Kaymakamı olarak görev yapan ve halen Kırıkkale Vali Yardımcısı olan Seyfullah Ordueri tarafından Mersin'in Erdemli ilçesine getirildiği tespit edildi.

AKRABASINA "SUÇLUYU KAYIRMA" SUÇUNDAN CEZA TALEBİ

Müteahhit Kaya'yı Mersin'de saklamakla suçlanan akrabası Murat Kaya hakkında açılan davada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Savcı, görüşünde şunları kaydetti:

"Sanık Murat Kaya hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan açılan kamu davasında ise Yunus Kaya hakkında Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2023/2117 sayılı soruşturma dosyası kapsamında yakalama emri çıkarıldığı, çıkarılan yakalama emrine binaen şahsın yakalanması amacıyla Mersin ili Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi Tekir Ağacı Caddesi'nde bulunan bir sitede arama yapıldığı, yapılan arama sonucunda herhangi bir kişinin bulunmadığı ancak ikamet ışıklarının ve klimanın açık olduğu, Yunus Kaya isimli şahsa ait kimlik belgeleri ile ruhsatlı silah ve cep telefonunun ikamet içerisinde bulunarak el konulduğu, olaya ilişkin site güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde 14 Şubat 2023 günü saat 21.54 sıralarında siyah renkli 33 DFD 34 plaka sayılı BMW marka bir aracın sürücü koltuğundan eski Nurdağı Kaymakamı olduğu tespit edilen Seyfullah Ordueri'nin, yolcu koltuğunda ise Yunus Kaya isimli şahsın birlikte indiği, apartman girişinde sanık Murat Kaya'nın Seyfullah Ordueri ile Yunus Kaya isimli şahısları karşıladığının görüldüğü, sanık Murat Kaya'nın Yunus Kaya'nın yakalanmasına engel olmak amacıyla Mersin ilinde H.E. isimli şahsa ait söz konusu ikameti sanık Yunus Kaya'ya tahsis edip kullanmasını sağlayarak yakalanmamasına imkan sağlamak suretiyle üzerine atılı 'suçluyu kayırma' suçunu işlediğinin sabit olduğu anlaşılmıştır. Sanık Murat Kaya'nın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 283/1. maddesi gereğince cezalandırılmasına, işlediği kasıtlı suç sebebiyle TCK'nın 53. maddesi uyarınca belli haklardan yoksun bırakılmasına talep ve mütalaa olunur."

TCK'nın 283/1. maddesinde, "Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimse, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü bulunuyor.