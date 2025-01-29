Deprem suçlarıyla mücadele edenler Emek Partisi çağrısıyla Gaziantep'te buluşuyor

HABER MERKEZİ

Emek Partisi, deprem bölgesinde yaşanan sorunlara karşı mücadele edenleri buluşturuyor. 1 Şubat Cumartesi günü Şehitkamil Kültür Merkezi’nde yapılacak olan buluşmada deprem suçlarına karşı farklı alanlarda mücadele eden emek ve meslek örgütleri, dayanışma platformları, dernekler, kurum ve kuruluşların temsilcileri yan yana gelecek.

İki oturumda gerçekleşecek olan buluşmada birinci oturumda katılımcılar bu 2 yılda mücadele sürdürürken neler yaşadıklarını, neler deneyimlediklerini konuşacaklar. İkinci oturumda ise “Deprem suçlarıyla mücadele eden gruplar birbirinin mücadelesini nasıl besleyebilir, daha güçlü bir mücadele için neler yapabiliriz” diye tartışacaklar.

Buluşmaya emek ve meslek örgütlerinin, baroların, sendikaların, inanç kurumlarının ve yöre derneklerinin temsilcileri, Adalet Peşinde Aileleri Platformu, deprem davalarını takip eden hukukçular ve hak savunucuları, Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınları Derneği (DEMAK), farklı kentlerden rezerv alan mağdurları, göçmen ve mülteci derneği temsilcileri, bölgede taş ocakları ve maden ocakları nedeniyle zarar gören ve bunlara karşı mücadele eden mahalle ve köylerin temsilcileri, kadınlarla ve çocuklarla bölgede çalışmalar yapan hak savunucuları ve dernekler, TOKİ mağdurları, depremzede derneklerinin temsilcileri katılacak. Emek Partisi Gaziantep il örgütünün ev sahipliği yapacağı buluşmanın ardından bir sonuç deklarasyonu da yayınlanacak.

Emek Partisi milletvekili Sevda Karaca bu buluşmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“6 Şubat depremi bu ülkede halen hesaplaşılamayan çok büyük suçların sonucunda bir katliama dönüştü. Depremin etkilediği 11 kentte acılar hala taze. Üstelik deprem bölgesinde yaşanan hak ihlalleri yeni acılar ve büyük sorunlar da yaratıyor. Bu yıl 6 Şubat anmamızı mücadeleye güç verecek bir şekilde Antep’te bir buluşma ile yapacağız ve deprem suçlarına karşı mücadele eden, 2 yıldır yan yana geldiğimiz tüm kesimlerle bu buluşmada bir mücadele rotası çıkaracağız. 1 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz bu buluşmada deneyimleri paylaşıp sonuçlar çıkarırken, önümüzdeki yıl bu suçlara karşı mücadele zeminini güçlendirmek ve ortaklaştırmak için neler yapabileceğimizi de tartışacağız. Bu buluşmanın deprem suçlarıyla hesaplaşmak ve bir daha ülkemizde böyle acılar yaşanmaması için verilecek toplumsal mücadeleye katkı sunmak için önemi büyük.”