Deprem yaralarını saracaktı: Afet Fonu depremlerden iki buçuk yıl sonra harekete geçti

Maraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için oluşturulduğu iddia edilen fon bir yılı aşkın sürenin ardından oluşturulan Afet Yeniden İmar Fonu unutuldu bugün ilk finansmanını sağladı.

İktidarın 14/28 Mayıs 2023 seçimleri döneminde propaganda aracı olarak deprem yaralarını sarma gerekçesiyle kurduğu Afet Yeniden İmar Fonu’nun uzun süredir atıl kalmasını BirGün 10 Ekim'de haberleştirmişti.

Fon vasıtasıyla sağlanan ilk krediye ilişkin anlaşmalar da imzalandı. Bu kapsamda, deprem bölgesinde yürütülen projelerde kullanılmak üzere Abu Dhabi Commercial Bank öncülüğünde, Doğan Yatırım Bankasının desteğiyle 485 milyon avroluk uygun koşullu finansman sağlandı. Temin edilen kaynak, konut inşası başta olmak üzere deprem bölgesinin hızlı şekilde ayağa kaldırılması için yürütülen projelere aktarılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesi için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonunun kurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Fon, amacına uygun olarak faaliyetlerini güçlü şekilde yerine getirecek. Deprem bölgesinin her zaman yanındayız. Deprem bölgesinin ekonomik kalkınması ve yeniden inşasına destek verilmesi için uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız sürecek."