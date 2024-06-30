Deprem yine onlara yaradı

Depremin ardından yardım kampanyası başlatan yandaş vakıf ve dernekler milyarlarca lira topladı. İHH, Deniz Feneri, Diyanet Vakfı ve Sadakataşı Derneği’nin bağışları 2-3 kat arttı. Bazı cemaatler topladığı parayı açıklamadı.

Deprem felaketi, iktidara yakınlığıyla bilinen derneklerle cemaat ve tarikatlara bağlı yapılara yaradı.

Deprem felaketinin meydana geldiği 2023 yılında, dernek ve vakıflar milyarlarca lira bağış topladı. Hatta mali tablolarını açıklayan bazı vakıf ve derneklerin gelirini bir yılda iki, üç kat artırdığı anlaşıldı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH Vakfı) sitesinde yer alan bilgilere göre, dernek geçen yıl gelirlerini iki buçuk kat artırdı. 2022’de yaklaşık 2 miyar TL bağış toplayan dernek 2023’te ise 5,1 milyar TL bağış topladı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Deniz Feneri Derneği ise 2022’de 324 milyon TL bağış ve yardım topladı. Geçen yıl ise 568 milyon TL bağış toplandığı ifade edildi.

NAKŞİBENDİ MENSUPLARI

Nakşibendi tarikatının mensupları tarafından kurulduğu belirtilen Sadakataşı Derneği’nin internet sitesinde ise derneğin 2022’de 171 milyon TL depremin olduğu 2023’te ise 304 milyon TL bağış toplandığı açıklandı.

Sadakataşı Derneği, 30 Temmuz 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan onayıyla “kamu yararına çalışan dernek” statüsü aldı.

GİZLEYENLER DE VAR

Menzil Cemaati’nin en büyük kuruluşlarının başında Beşir Derneği geliyor. Derneğin 2022 geliri 247 milyon TL olarak açıklanırken deprem dönemi olan 2023 yılı geliri ise açıklanmadı. Yine aynı şekilde İsmailağa Cemaati’ne bağlı İsmailağa Derneği ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gibi dernekler de internet sitelerinde mali tablolarını açıklamıyor.