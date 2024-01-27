Depremde 100 kişinin öldüğü binanın müteahhidi İstanbul'da yakalandı

Maraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin dava kapsamında aranan arsa sahibi firari sanık Nurettin Özcan, İstanbul'da yakalandı.

Maraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan ve 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı davasının firari sanığı Nurettin Özcan, İstanbul'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdikleri rutin asayiş uygulamaları sırasında bir kişiyi durdurdu.

GBT kontrolünde Nurettin Özcan'ın, Maraş merkezli depremler sırasında Diyarbakır'da yıkılan ve 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'na yönelik devam eden davada 18 Ocak'ta hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan sanık olduğu belirlendi.

Sanık Özcan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, tutuklandı.

Diyarbakır'da 100 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin görülen davada sanık Nurettin Özcan'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.