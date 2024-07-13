Depremde 115 kişi ölmüştü: Sitenin müteahhidi ölenleri suçladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi davasının ikinci duruşması yapıldı. Müteahhit Mesut Başkır, suçlu olmadığını savunarak, depremde ölenleri yapı denetime başvurmamakla suçladı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı kasım ayına erteledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi davasının ikinci duruşmasında savunması alınan müteahhit Mesut Başkır, hayatını kaybedenleri yapı denetime başvurmamakla suçladı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi 1 ve 3'üncü bloklarıyla ilgili 2'si tutuklu 3 sanık hakkında ayrı ayrı 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmaya sanık müteahhit Penta Park AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Mesut Başkır, muhasebe müdürü ile işletme müdürü Özcan Çakmak, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve avukatları katıldı.

"YAPI DENETİME BAŞVURMAYANLAR SUÇLUDUR"

Duruşmada sanık Mesut Başkır, suçlu olmadığını belirterek, "Ben suçlu değilim. Binalar depreme dayanıklı mı, değil mi diye yapı denetime başvurmayanlar suçludur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Diğer sanıklar da suçlu olmadıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Kasım ayına erteledi.