Depremde 115 kişi yaşamını yitirmişti: Penta Park davasında müteahhide 'bilirkişi' tahliyesi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Penta Park Sitesi'nde anneannesini kaybeden müşteki avukatı Ahmet Said İlhan, son duruşmada tutuklu sanık Özcan Çakmak'ın tahliye edilmesini eleştirerek, "Yüzlerce insanımızın vefatına sebep olan her bir kişi, hak ettiği cezayı alana kadar sürecin sıkı bir takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Penta Park Sitesi'nin 1 ve 3. bloklarının 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 115 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yapım sürecinde yer alan Özcan Çakmak, Mesut Başkır ve Metin Başkır hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Öte yandan, binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev yapan 13 kişi ile yıkılan blokların altında bulunan iş yerlerinde tadilat yapan 7 kişi hakkında da aynı suçtan dava açıldı, ardından üç dosya birleştirildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen günlerde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mesut Başkır'ın tutukluluğunun devamına, tutuklu sanık Özcan Çakmak'ın ise tahliyesine karar verildi.

"TAHLİYE KARARINI KABUL ETMİYORUZ"

Penta Park Sitesi'nin yıkılmasıyla anneannesini kaybeden Ahmet Said İlhan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Meydana gelen yıkımla ilgili şimdiye kadar birden fazla bilirkişi raporu alınmıştı. Fakat bunlar arasında yer alan bazı farklılıkların giderilmesi ve en önemlisi kişi bazlı kusur tespiti yapılması için dosya, yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmak üzere İstanbul'da oluşturulacak bir heyete gönderilmişti. Hazırlanacak bu yeni rapor aylarca gelmemesine rağmen, ne hikmetse son duruşmanın yapıldığı günün sabahı saat 08.00'de dosyaya girdi. Rapor dosyaya girdikten sonra ise bu işin hikmetini anlamış olduk. Zira hazırlanan bu son rapor, bilimsellikten uzak, kendi içerisinde dahi çelişen, dosyadaki mevcut delillerden, bilgilerden ve beyanlardan habersiz bir şekilde ısmarlama olarak hazırlanmış bir rapordur.

Hazırlanan raporda tek bir amaç güdülmüştür: Binanın hem yapı sahibi; yani müteahhitliğini yapan, hem bina sonrası dairelerin satışını bizzat yapan, üstelik bu satışı yaparken 'şimdiye kadar edindiğim tüm tecrübemi bu binaya aktardım' ve 'bu bina 11 şiddetinde depreme bile dayanır' şeklinde hem kendisinin hem de sahibi olduğu Penta Park Sitesi'nin reklamını yapan Özcan Çakmak isimli şahsı bu işin içinden çıkarmak. Bugün Kahramanmaraş ilindeki herhangi bir vatandaşa 'Penta Park Sitesi'ni kimler yaptı' diye sorsanız, alacağınız cevapların içinde mutlaka 'Özcan Çakmak' ismi olacaktır. Hal böyleyken, tüm bu gerçekliğe ve dosya içerisindeki mevcut delillere rağmen Özcan Çakmak'ı kusursuz kılma amacıyla hazırlanan bu sipariş bilirkişi raporunda Özcan Çakmak'ın herkesçe bilinen, hazırlanan iddianamede dahi yapı sahibi olduğu şeklinde yer alan bilgiler ve beyanlar göz ardı edilerek yalnızca statik proje müellifiymiş gibi bir değerlendirme yapılmıştır. Bu duruma da çeşitli kılıflar bulunarak Özcan Çakmak, hazırlanan son raporda kusursuz olarak atfedilmiş ve nitekim yapılan son celsede tahliye edilmiştir. Biz hem bu dosyanın avukatları olarak hem de mağdurları olarak ne bu siparişle getirilen bilirkişi raporunu ne de 100'ün üzerinde insanımızın ölümüne sebebiyet veren kişilerin başında gelenlerden Özcan Çakmak isimli şahsın tahliyesini kabul ediyoruz.

Tahliye kararı tamamen rapora dayalı verilmiştir. Söz konusu rapor ise Özcan Çakmak'ın bu binanın müteahhidi olduğu, yani binanın projesinden yapımına her türlü aşamasında bulunduğu ve binadan kaynaklı meydana gelen hasarlardan sorumlu tutulması gerektiği hususunu tamamen göz ardı etmiştir. Bu hukuka ve hakkaniyete tamamen aykırı raporun duruşma sabahı dosyaya girmesiyle, raporu inceleyip itiraz hakkımızı dahi kullanamadan, 100'ü aşkın vatandaşımın ölümüne doğrudan sebebiyet veren yapının müteahhidi ve sahibi Özcan Çakmak'ın tahliyesi ise bizlerden önce kamu vicdanını da derinden sarsmıştır. Bizim bu durumu kabullenmemiz mümkün değildir. Penta Park Sitesi'ndeki blokların yıkılmasına ve yüzlerce insanımızın vefatına sebep olan her bir kişi, hak ettiği cezayı alana kadar sürecin sıkı bir takipçisi olmaya devam edeceğiz."