Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi'nde tadilat yapan 7 sanığa 22 yıl 6 ay hapis istemi

6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Penta Park Sitesi'nin 1 ve 3 bloklarının yıkılması sonucu 115 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yapı müteahhitleri, fenni mesuller ve statik proje müellifleri olan Mesut Başkır, Metin Başkır ve Özcan Çakmak hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Öte yandan, binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev yapan ve yapı ile ilgili gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerinden sorumlu olan Mehmet Dişçeken, Veli Çiftaslan, Fahri Yiğitoğlu, Hacı Mehmet Güner, Osman Yaşar Dağıstanlı, Çetin Hurşitoğlu, Cengiz Şirikçi, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Melike Özdemir, Emre Arıkan, Ahmet Tüfekçi, Hülya Çelik ve Mehmet Enver Erdal hakkında da aynı suçlamayla kamu davası açıldığı bildirildi.

TADİLAT YAPAN 7 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Penta Park Sitesi'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 1 ve 3 numaralı blokların altındaki yapılarda tadilat yapan kişi ve kurumlarla ilgili önemli bulgulara ulaştı ve bu doğrultuda ek bir iddianame hazırladı.

İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, Penta Park 3 bloğunun altında faaliyet gösteren Ziraat Bankası tarafından 11 Kasım 2014 tarihinde Onikişubat Belediyesi'ne tadilat başvurusunda bulunuldu. Başvuru üzerine belediye, 25 Kasım 2014 tarihli yazı ile bankaya basit onarım izni verdi. Yapılan tadilatlar kapsamında, bodrum iniş merdiveninin yerinin değiştirildiği, galeri boşluğundan asma kata çelik merdiven yapıldığı ve döşemede boşluklar açıldığı tespit edildi. Bilirkişi raporunda, bu tadilatların binanın statiğini olumsuz etkilediği belirtilerek "asli kusur" atfedildi.

Bilirkişi raporunda ayrıca, Penta Park 1 bloğunun altında faaliyet gösteren Ada Cafe adlı işletme tarafından, asma kattaki döşeme boşluklarının iş yeri ön cephesine kadar genişletildiği tespit edildi. Daha sonra ismi Reçel Cafe olarak değiştirilen işletmenin gerçekleştirdiği bu tadilatların, binaya ilave yük getirdiği belirtildi. Söz konusu müdahalelere de "asli kusur" atfedildi.

SANIKLAR ÜZERLERİNE ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Yürütülen tahkikat kapsamında, Ziraat Bankası şubesi içindeki tadilatların "Türkmen İnşaat Turizm Mimarlık ve Dekorasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi" tarafından yapıldığı, projelerin ise mimarlar ve şirket yetkilileri Erol Türkmen, Ergun Türkmen, Zeki Yalın Önal ve Yağmur Sarıaslan tarafından hazırlandığı belirlendi. Ayrıca tadilatları gerçekleştiren firmanın "Kırlangıç İnşaat Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti." olduğu, bu firmanın yetkilisinin ise Çağatay Coşkun olduğu tespit edildi.

Öte yandan, ana dosyadaki sanıklardan Mesut Başkır ve Özcan Çakmak, Ada Cafe'deki tadilatların 2017-2018 yıllarında söz konusu işletme tarafından yapıldığını beyan etti. İşletme sahibi olduğu belirtilen Mehmet Sarıtürk, söz konusu yeri 2016-2018 arasında Alaeddin Kayışlı ile işlettiğini ve 2018 sonunda devrettiğini ifade etti.

SANIKLARA 22 YIL 6 AY HAPİS VE MESLEKTEN MEN İSTEMİ

Dosya kapsamında ifadeleri alınan 7 şüphelinin, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin bilirkişi raporunda açıklanan gerekçelerden dolayı tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğunun değerlendirildiği, şüphelilerin yüklenmiş oldukları iş, kanunda düzenlenen görevler ve mesleki bilgileri, ülkemizin deprem kuşağında olması hususları da dikkate alındığında şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, şüphelilerin bu durumu öngördükleri halde yukarıda belirtildiği üzere yapıyı ve yapı projesini kanun ve yönetmeliğe uygun yapmadıkları ve denetimlerinde yetersiz ve özensiz davrandıkları yönündeki tespit eylemi şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiklerini gösterdiği, böylelikle şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır."

İddianamede, sanıklar hakkında TCK 85/2 ve 22/3 maddeleri gereğince "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Ayrıca, 5 sanığın ''mesleklerini dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde icra etmeleri nedeniyle meslekten men edilmeleri'' talep edildi.

DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

İddianameyi kabul eden Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yapı müteahhitleri, fenni mesuller ve statik proje müelliflerinin yargılandığı dava dosyası ile 13 kamu görevlisi ve binanın altında tadilat yapan 7 sanık hakkındaki dosyanın birleştirilmesine karar verdi.