Depremde 130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi'ne ilişkin 19 kamu görevlisi hakkında dava açıldı

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bulunan Çuhadar Sitesi'nin dört blokunun yıkılması sonucu 130 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi ise yaralanmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş'a 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası verilirken, firari olan Çuhadar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Enes Köksalmış'ın dosyası ayrıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karakale ise beraat etti.

Başsavcılık, kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni talebinde bulundu. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nin kararıyla, 19 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

19 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede, bilirkişi raporunda kamu görevlilerinin kusurlu olduğu bilgisine yer verildi.

Binanın yapıldığı dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yapan; tahkikat konusu yapının inşa aşamasında gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini gerçekleştiren Ahmet Tüfekçi, Alaittin Doğuç, Cengiz Şirikçi, Çetin Hurşitoğlu, Emre Arıkan, Esra Yaşmun Yılboğa, Fahri Yiğitoğlu, Fatih Diş, Hacı Mehmet Güner, Hülya Çelik, Mehmet Dişçeken, Mehmet Gedemenli, Mehmet Enver Erdal, Melike Özdemir, Mustafa Uzunlar, Osman Yaşar Dağıstanlı, Sultan Dedeoğlu, Zeynel Abidin Şerefoğlu ve Veli Çiftaslan hakkında kamu davası açıldı.

"'BİLİNÇLİ TAKSİRLE' HAREKET ETMİŞLERDİR"

İddianamede, sanıkların savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Ancak bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görev yapan sanıkların, görevlerini ihmal ettikleri ve mevzuata aykırı yapı projelerine ve yapıya onay verdikleri tespiti yer aldı. İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Somut olayda şüphelilerin yüklenmiş oldukları iş, kanunda düzenlenen görevler ve mesleki bilgileri, ülkemizin deprem kuşağında olması hususları da dikkate alındığında şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, şüphelilerin bu durumu öngördükleri halde yukarıda belirtildiği üzere yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliğe uygun denetlemedikleri yönündeki tespit eylemi şüphelilerin bilinçli taksirle

hareket ettiklerini gösterdiği, bu itibarla şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır."

SANIKLAR 7 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, sanıklar hakkında TCK 85/2 ve 22/3 maddeleri gereğince "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Ayrıca, belediye personelinin mesleklerini dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde icra etmeleri nedeniyle meslekten men edilmeleri talep edildi.

İddianame, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 19 sanık 7 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.