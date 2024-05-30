Depremde 14 kişiye mezar oldu: Ailelerden yarın görülecek davaya çağrı

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde MCG Towers'ın yıkılması ve 14 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin yarın görülecek davaya yakınlarını kaybeden aileler çağrıda bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 17 katlı MCG Towers'ın yıkılması ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz 13 sanığının yargılandığı davaya yarın devam edilecek.

Dava 31 Mayıs Cuma günü (yarın) saat 09.30'da İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Müteahhit, statik proje ve kaba inşaat sorumlusu, mimari proje sorumlusu, yapı denetim sorumluları, şantiye şefi, geoteknik sorumlusu tutuksuz yargılandığı davaya yakınlarını kaybeden aileler çağrı yaptı.

Aileler, duruşma öncesi de basın açıklaması gerçekleştirecek.

"MCG Tower Vefat Eden Yakınları ve Adalet Peşinde Aileleri" imzasıyla davaya çağrı yapan aileler şunları söyledi:

"6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkılan Hatay Iskenderun’daki MCG Tower binasında 14 kişi yaşamını yitirdi.

Dosyada tutuklu sanık bulunmuyor. Müteahhit, statik proje ve kaba inşaat sorumlusu, mimari proje sorumlusu, yapı denetim sorumluları, şantiye şefi, geoteknik sorumlusu tutuksuz yargılanıyor.

Kamu görevlilerinin dosyası ayrıldı. İfadelerinin alınabilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin bekleniyor.

Bizler adalet arayan aileler olarak tüm duyarlı kamuoyunu bu davayı takip etmeye, adalet arayışımıza destek olmaya 31 Mayıs Cuma günü saat 09.30'da İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya davet ediyoruz."

BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 17 katlı MCG Towers yıkılmış, 14 kişi hayatını kaybetmişti.

22 Haziran 2023’te hazırlanan bilirkişi raporuna göre binanın zemininde 80 santim olması gereken ve 1,5 metre aralıklarla imal edilmesi gereken kazıklar 25 santim olarak üretildi. Bilirkişi raporunda bunun bir imalat hatası olamayacağı ve kasıtlı bir durumun söz konusu olduğu şöyle ifade edildi:

"Bu durumun doğal ve öngörülemeyen inşaat hatalarından ziyade bilinçli yapıldığı kanaati oluşmaktadır. Binanın bulunduğu zemin koşulları ve bölgedeki deprem riski birlikte değerlendirildiğinde, bu yükseklikteki bir binaya imar izninin verilmesi ciddi bir hatadır. Her ne kadar zemin iyileştirmeyle ilgili bir çalışma yapılsa da projeye uygun olarak yapılmayan her imalat büyük risk içermektedir."