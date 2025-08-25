Depremde 163 kişinin ölümünden sorumlu tutulan AKP'li müteahhit Şükrü İşitmen hala firarda

Eski AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü İşitmen'in müteahhitliğini üstlendiği Üzümkent Sitesi ve Yukarı Şehir Kooperatif Evleri, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Enkaz haline gelen bu yapılarda toplam 163 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Şükrü İşitmen, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak 13 Şubat 2023'te tutuklandı. Ancak Besni Sulh Ceza Hâkimliği, 12 Şubat 2024'te İşitmen'in "samimi beyanlarda" bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

22 Ekim'de Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasında, müteahhit Şükrü İşitmen'in yeniden tutuklanmasına karar verildi. Ancak duruşmada hazır bulunmadığı için tutuklanamayan İşitmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasının son duruşmasında, Hudutlar Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak İşitmen'in yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarının istenmesine karar verildi.

"YAKINDA ZAMANDA YURT DIŞINA GİRİŞ VEYA ÇIKIŞ YAPMAMIŞTIR"

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünün mahkemeye sunduğu belgede, sanık Şükrü İşitmen'in yakın zamanda yurt dışına giriş veya çıkış yapmadığı bildirildi.

"İŞİTMEN ADLİ KONTROL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ 'ISRARLI VE SÜREKLİ' ŞEKİLDE İHLAL ETMİŞTİR"

Öte yandan, Adalet Bakanlığına bağlı Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İşitmen'in 21 Ekim 2024 tarihinden itibaren adli kontrol yükümlülüklerini "ısrarlı ve sürekli" şekilde ihlal ettiğini bir kez daha mahkemeye bildirdi.

Mahkemeye gönderilen yazıda İşitmen hakkında 12 Şubat 2024'te haftada 3 gün karakola imza verme şartı getirildiği, 21 Ekim 2024 tarihinde imzaya geldiği, daha sonra ise adli kontrol şartını ısrarlı ve sürekli ihlal ettiği ifade edildi.

"SANIĞIN YASA DIŞI YOLLARDAN YURT DIŞINA KAÇIP KAÇMADIĞI ARAŞTIRILSIN"

Depremde yakınlarını kaybeden aileler, sanığın yasa dışı yollardan yurt dışına kaçıp kaçmadığının araştırılmasını, yurt dışındaysa hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını, eğer Türkiye'deyse aranarak bir an önce yakalanıp tutuklanmasını talep ediyor.