Depremde 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fazilet Apartmanı davasında sanıklara 22 yıl 6’şar ay hapis talebi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fazilet Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin görülen davada savcı, esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı, tutuksuz 3 sanık için 22 yıl 6’şar ay hapis cezası talep etti.

Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 7’nci duruşmasına; binanın hem müteahhidi hem statik proje müellifi hem de fenni mesulü olan tutuksuz Mahmut Oktay Hartavi, taraf avukatları ile binada yakınlarını kaybedenler katıldı. Binanın zemin katındaki Akın Ekmek Fabrikası’nın işletmecileri tutuksuz sanıklar Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk olarak Mahmut Oktay Hartavi savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Hartavi, depremde zemin katında fırın olan binanın yıkıldığını, ancak diğer binanın ayakta kaldığını belirterek, “1’inci, 2’nci, 3’üncü bilirkişi raporları derken Akın Ekmek Fabrikası sahiplerinin adım adım tereyağından kıl çeker gibi sanık sandalyesinden kalkıp tribündeki seyirciler konumuna geçtiğini görüyoruz. Fazilet Apartmanı’nda fırın, fırın bacası, un stoku yapılan A blok yıkılmış, B blok yıkılmamıştır. Dolayısıyla B bloğun neden yıkılmadığını göz ardı edilmemiştir. Yıkılmayan blokta bilirkişi heyette inceleme yapılmamıştır” dedi.

“AKIN EKMEK FABRİKASI’NDAN BAŞKA HİÇBİR SEBEBİN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Hartavi’nin savunmasının ardından binadan yaralı olarak kurtulan ve yakınlarını kaybedenlerin beyanları alındı. Binadan yaralı olarak çıkan Nesrin Susaçan ise binanın yıkılma sebebinin fırın olduğunu öne sürerek, “9 yaşındaki kızımı kaybettim. Ayrıca ikizlere hamileydim bebeklerimi kaybettim. İnsanın aklına direkt şu geliyor. Bizim binamız neden yıkıldı da yan bina neden yıkılmadı ben de bunu çok merak ediyorum. Akın Ekmek Fabrikası’ndan başka hiçbir sebebin olmadığını düşünüyorum. Suçlu her kimse cezalandırılsın” diye konuştu.

“YÜZYILIN AFETİ DİYORUZ, ÖYLEYSE YÜZYILIN KARARI ÇIKMASI LAZIM”

Annesini ve 2 kardeşini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci ise mahkemeden emsal bir karar beklediklerini belirterek şunları söyledi:

“Madem birbirinin aynısı ikiz bina sağ ve sol el gibi. Birisi ayakta hiçbir şey olmamış, temmuz ayına kadar artçı şokları yaşamış, diğeri ise depremin 5’inci saniyesinde yerle bir olmuş. AFAD kurtarma ekibinden Recep Bey, ‘Fırın bu binayı çürütmüş, soğutmuş, ısıtmış ve bina un ufak’ dedi. Hayatıma dönmek istiyorum ve adalete ihtiyacım var. İsim bulmakta üstümüze yok, çok güzel isim buluyoruz. Yüzyılın afeti diyoruz, öyleyse yüzyılın kararı çıkması lazım. Bizim gidenlerimiz geri gelmeyecek ama bir gün şu salonda oturan bizlerin dışında sizler de sizlerin de çocukları depreme maruz kalabilir. Emsal kararlar çıksın ki bundan sonra belediye çalışanı sadece imza attığını düşünmesin veya bir müteahhit denetçi firmayla anlaşamasın, herkes yaptığı işi ciddiye alsın.”

“A BLOK YIKILIRKEN, B BLOK NEDEN YIKILMADI?”

Mahmut Oktay Hartavi’nin avukatı ile müşteki avukatları ise Fazilet Apartmanı’nın aynı parsel ve aynı zemin içerisinde yer alan 2 bloktan oluştuğunu, her iki binada da aynı malzemelerin kullanılmasına rağmen zemin katında fırın olan A bloğun yıkılıp B bloğun yıkılmadığını, bu nedenle dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkında mütalaasını vererek tutuksuz sanıkları Mahmut Oktay Hartavi, Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı’nın ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda yeni bilirkişi taleplerini reddedip, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek davayı 20 Mayıs 2026’ya erteledi.