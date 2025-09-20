Giriş / Abone Ol
Depremde 19 kişiye mezar olan Fazilet Apartmanı davasında dosya esas hakkında mütalaa için savcılığa gönderildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Fazilet Apartmanı davasında, tutuksuz sanık fırın sahibi Akın Yağcı, fırında herhangi bir tadilat yapılmadığını öne sürerek, "Fırının hangi blok altında olduğunu hatırlamıyorum, ancak ruhsatta fırın olarak görünüyordu. Belediye ve itfaiye onaylıydı" dedi. Mahkeme heyeti, fırın işletmecisi Yağcı çiftinin duruşmadan bağışıklık talebini kabul ederek, dosyanın esas hakkında mütalaa hazırlanması için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

Güncel
  • 20.09.2025 18:04
  • Giriş: 20.09.2025 18:04
  • Güncelleme: 20.09.2025 18:07
Kaynak: ANKA
