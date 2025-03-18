Depremde 25 kişiye mezar olan Pamukkale Sitesi davasında "olası kast" talebi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Pamukkale Sitesi'nin A bloku, 6 Şubat depremlerinde yerle bir oldu. Binanın yıkılması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi enkazdan yaralı çıkarıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Sadık Doğan ve Yusuf Alageyik ile teknik uygulama sorumlusu ve statik proje müellifi Atilla Gökçek hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açtı.

Yedinci duruşmadan sonra savcı mahkemeye sunduğu mütalaada, binanın ruhsatsız ve yönetmeliklere aykırı inşa edildiğini, ruhsata uygun olmayan asmolen tavan kullanıldığını, taşıyıcı elemanlardan elektrik tesisat boruları geçirildiğini ve ciddi yapısal kusurlar tespit edildiğini belirtti. Savcı, sanıkların "bilinçli taksir" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Pamukkale Sitesi davasının sekizinci duruşması, bugün Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Atilla Gökçek ve Yusuf Alageyik SEGBİS aracılığıyla katıldı, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanık Sadık Doğan ise duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatlarından Eren Can duruşmada, "Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan mütalaada sanıkların yalnızca bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılması talep edilmiştir. Ancak, Pamukkale Sitesi'nin inşa süreci, yapılan açık hukuka aykırılıklar ve bilimsel raporlar ışığında sanıkların olası kastla hareket ettiği açıktır. Bu nedenle, suçun vasfının değiştirilerek olası kastla öldürme suçundan cezalandırılmaları gerekmektedir" dedi.

"BİNANIN ÇÖKME İHTİMALİNİ BİLE BİLE..."

Avukat Can, şunları kaydetti:

"Pamukkale Sitesi'nin inşası sürecindeki ağır hukuka aykırılıklar ve bilinçli ihlaller bilirkişi raporları ve teknik incelemeler, sanıkların bina yıkılacak olsa dahi inşaat faaliyetlerine devam ettiklerini, yönetmeliklere ve mühendislik ilkelerine aykırı hareket ettiklerini ortaya koymaktadır. Özetle bina ruhsatsız olarak inşa edilmiştir. Sanık Yusuf Alageyik zemin etüdü yapmadan inşaata devam etmiştir. Statik projelerde ağır ihlaller tespit edilmiştir. Taşıyıcı elemanların içine elektrik boruları geçirilmiş, kritik yapısal unsurlar zayıflatılmıştır. Deprem yönetmeliklerine ve mühendislik ilkelerine aykırı malzeme kullanılmıştır. Temel derinliği yetersiz bırakılmıştır. Bu hususlar göstermektedir ki sanıklar, binanın yıkılma ihtimalini bilerek hareket etmiş ve gerekli tedbirleri bilinçli olarak almamışlardır. Bu ihlaller sıradan bir ihmal veya taksir değil, açıkça bilinçli bir tercihtir.

Ceza hukuku doktrininde failin bir eyleminin olası kast kapsamında değerlendirilebilmesi için belirli kriterler geliştirilmiştir. Bu çerçevede Doç. Dr. Murat Önok’un eserinde belirttiği gibi 'Fail, belirli şekilde davrandığında belirli bir suçun unsurlarının gerçekleşebileceğini öngörmüşse (örneğin, bina yıkılabilir ve insanlar ölebilir) ve bu ihtimali göze almış/kabullenmiş, bu ihtimale razı olmuş/kayıtsız kalmışsa olası kast vardır.' Bu çerçevede, Pamukkale Sitesi sanıkları, binanın çökme ihtimalini bile bile inşaat faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

Neticenin gerçekleşme ihtimali ne kadar yüksekti? Bilirkişi raporları, binanın statik hatalar ve yanlış malzeme kullanımı nedeniyle yüksek çökme riski taşıdığını ortaya koymaktadır. Sanıklar tipikliğin gerçekleşmesini önlemek için herhangi bir tedbir aldı mı? Hayır, aksine sanıklar hiçbir mühendislik önlemi almamış ve işleri tesadüfe bırakmışlardır. Sanıklar, neticenin gerçekleşmeyeceğine dair haklı bir inanca sahip miydi? Hayır, çünkü tüm bilimsel ve teknik veriler binanın çökeceğini gösteriyordu.

Önok’un belirttiği gibi, eğer sanıklar belirli bir davranış sergileyerek ölüm ihtimalini öngörebilir durumda olmalarına rağmen, önlemek için hiçbir önlem almamışlarsa ve neticenin gerçekleşmeyeceğine dair makul bir gerekçeleri yoksa, burada taksir değil, olası kast söz konusudur. Mütalaada ve raporlarda aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Sanıkların olası kast ile hareket ettikleri açık olduğundan, mütalaadaki bilinçli taksir nitelendirmesi hukuka aykırıdır. Sanıkların suçun niteliği değiştiğinden ek savunmalarının alınmasına karar verilmelidir. Suçun vasfı değiştirilerek sanıkların olası kastla öldürme (TCK m. 81) kapsamında cezalandırılması gerekmektedir."

DURUŞMA 11 NİSAN'A ERTELENDİ

Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Nisan'a erteledi. Bir sonraki duruşmada hükmün açıklanması bekleniyor.