Depremde 3 yakınını kaybeden Nurgül Göksu'dan muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nda oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Deprem davalarından biliyoruz ki; İsmail Arı belgesiz teyitsiz haber yapmaz" diyen Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"İŞİNİ EN DOĞRU ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞAN BİR GAZETECİ"

"Gazeteci İsmail Arı birçok deprem davasını haber yapmıştır. Deprem davalarından biliyoruz ki; İsmail Arı belgesiz teyitsiz haber yapmaz; haberin muhataplarını arar ,teyit eder, belge ister araştırır, belgelerin doğruluğuna emin olursa haberi yapar! Haksızlığa uğrayanın kimliği ile ilgilenmeden, sadece işini en doğru şekilde yapmaya çalışan bir gazeteci."

— Nurgül Göksu (@nurgul22) March 22, 2026

Göksu, bir başka paylaşımında, "Gazeteci İsmail Arı serbest bırakılana kadar her gün onun için tweet atacağım, her gün dua edeceğim, elimizden başka bir şey gelmiyor. İsmail Arı birçok deprem davası için haber yaptı, deprem mağdurlarının sesi oldu. Bu bizler için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

— Nurgül Göksu (@nurgul22) March 22, 2026

İSMAİL ARI VE NURGÜL GÖKSU, FATİH ALTAYLI'YA KONUK OLMUŞTU

Muhabirimiz İsmail Arı ve Ezgi Apartmanı'nda üç yakınını kaybeden Nurgül Göksu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle geçtiğimiz yıl gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olmuştu.

Göksu, programda, "Ben çocuğumun adaletini 2 yıldan bu yana sağlayamadım. İsmail, bu durumun en yakın tanığıdır. Duruşmamıza da katıldı. Ben bu dosya için ne yapabilirim diye düşündüm. İsmail de onlardan bir tanesi. Kimin mesaj kutusu açıksa, metin hazırlayıp; benim elimde bu kadar delil olduğunu ve bana yardım etmelerini istedim" demişti.